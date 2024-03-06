Кейт Вінслет розповіла, що думає про найпопулярніший препарат для швидкого схуднення

Актриса ніколи не вирізнялася витонченою фігурою, але це не завадило зробити їй запаморочливу кар'єру в кіно. Згодом вона навчилася гідно відповідати критикам і хейтерам.

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48-річна британська акторка Кейт Вінслет у бесіді з The New York Times, говорячи про свою боротьбу із зайвою вагою, розкритикувала використання популярного препарату Ozempic, заявивши, що це "звучить жахливо" Ці ліки, які зараз багато знаменитостей використовують для схуднення, спочатку було розроблено для лікування діабету II типу. Зараз же в США, Великій Британії та інших країнах їх застосовують для боротьби з ожирінням. Серед тих, хто з його допомогою скинув вагу, — Шерон Осборн, Опра Вінфрі та Ілон Маск.

Однак Вінслет зізнається, що була здивована, вперше почувши про цей препарат.

"Насправді я не знаю, що таке Ozempic. Усе, що я знаю, це те, що це якісь пігулки, які люди приймають, або щось у цьому роді. Але що це таке?" — сказала вона. Почувши у відповідь, що його вводили людям для того, щоб приглушити апетит, щоб вони могли схуднути, акторка не приховувала свого здивування.

"О, Боже мій. Це звучить жахливо", — сказала вона

Кейт також згадала про різку критику, з якою вона зіткнулася з приводу своєї ваги, і визнала, що раніше боролася з розладом харчової поведінки. Пройшовши через випробування, вона не дозволяє людям говорити про вагу і лає їх, якщо вони це роблять:

Кейт не комплексує з приводу своєї ваги

"Я ніколи нікому про це не говорила. Тому що вгадайте, що люди навколо вас кажуть: "Гей, ти маєш чудовий вигляд! Ти схудла!" Тож навіть комплімент із приводу гарної зовнішності пов'язаний із вагою. І це одна річ, про яку я не дозволю людям говорити. Якщо вони це зроблять, я негайно попрошу їх замовкнути"

Нещодавно Вінстел говорила, що рада тому, як молоді зірки протистоять фетшеймінгу і мають право голосу в індустрії.

"Усе змінилося. І все змінилося, тому що тепер молоді жінки народжуються з голосом. У них є голос, вони вчаться його тримати і постояти за себе. Вони знають, що вони мають значення. Вони на щось розраховують. Їм здорово разом. Я думаю, це захоплюючий час для молодих актрис, які приходять у таку величезну індустрію. Але відчуття, що їх підтримують і плекають, — це так сильно змінилося. Це чудово", — радіє Кейт.

Вінслет у студентські роки пророкували, що вона гратиме тільки "товстух", оскільки вона завжди була пампушкою:

"Люди піддаються пильній увазі, з якою молода, вразлива людина не може впоратися. Але в кіноіндустрії дійсно відбуваються зміни. Коли я була молодшою, моєму агенту дзвонили і запитували: "Яка в неї вага?" Я не жартую. Тому відрадно, що ситуація почала змінюватися".

Актриса в 21 рік

У 2021 році Кейт відкрито розповіла про критику тіла, якої вона зазнала приблизно в той час, коли знімалася в "Титаніку", коли їй було всього 21 рік. Ім'я зірки стало прозивним після того, як вона зіграла страждаючу від кохання Роуз ДеВітт Букетер разом із Леонардо Ді Капріо в ролі збіднілого художника Джека Доусона у фільмі режисера Джеймса Кемерона 1997 року, який зображає катастрофу початку ХХ століття.

Відтоді Кейт вступила в боротьбу з жорстокими тролями, які стверджували, що її вага була причиною того, що персонаж Лео не зміг утриматися на дошці поруч із нею і врятуватися.

Сцена з "Титаніка", коли героїня Кейт залишається в живих, а її екранний коханий тоне

"Я б відповіла, я б сказала: "Не смій так зі мною поводитися. Я молода жінка, моє тіло змінюється, я це розумію, я глибоко невпевнена в собі". Я в жаху, не ускладнюйте ситуацію ще більше, ніж вона є. Знаєте, це знущання, і насправді це межує з насильством", — наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що зірку "Божевільних" Крістіну Гендрікс звинуватили у вживанні Ozempic.