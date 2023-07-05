Зірку "Божевільних" Крістіну Гендрікс звинуватили у вживанні "Оземпіку"

48-річна акторка опублікувала нові фото і її шанувальники запідозрили, що вона приймає сумнозвісний препарат для діабетиків Ozempic.

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Зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Гендрікс опублікувала в соцмережах кілька нових фото, похвалившись результатами схуднення. Але її шанувальники запідозрили, що акторка, яка завжди вирізнялася пишними формами, схудла завдяки препарату "Оземпік". Про це пише Daily Mail.

Одна людина написала під постом: "Буквально всі приймають Ozempic", тоді як інший користувач закликав Христину відмовитися від засобу для лікування діабету другого типу, який одночасно слугує препаратом для схуднення.

Крістіна Гендрікс після схуднення

Нещодавно 48-річна акторка повідомила, що заручилася з оператором Джорджем Бьянкіні, розлучившись після десяти років шлюбу з Джеффрі Арендом 2019 року.

Крістіна Гендрікс до схуднення

Тож у підписі до фото, яке викликало таку бурхливу реакцію, вона зазначила, що збирається "вечеряти з друзями".

До слова, уродженка Теннессі мала приголомшливий вигляд у чорній сукні з глибоким декольте і рукавами-ліхтариками.

Нагадаємо, "Оземпік" став новим культовим препаратом для схуднення 2023 року серед голлівудських селебріті.

Ozempic, або семаглутид, використовують для лікування діабету другого типу. Це промислова сполука, схожа на гормон, природно присутній у нашому організмі, глюкагоноподібний пептид 1 (GLP-1). GLP-1 відіграє подвійну роль у повсякденних процесах, що відбуваються всередині нас. Він спонукає підшлункову залозу виділяти інсулін — хімічну речовину, яка допомагає нашим клітинам використовувати цукор, тому він корисний для людей з діабетом другого типу. Одночасно GLP-1 сигналізує нашому мозку про те, що ми ситі.

Ozempic не позбавлений побічних ефектів. Він може викликати нудоту, діарею, запор і блювоту. Також він може призвести до депресії і занепаду сил, оскільки придушення апетиту негативно впливає на настрій.

У Голлівуді багатьох зірок запідозрили в тому, що вони приймають "Оземпік", або його аналоги.

Крістіна Гендрікс у серіалі "Божевільні" Фото: Скриншот

Серед них Кім Кардаш'ян, Ілон Маск, Джулія Фокс. Джулія говорила, що схудла без препаратів. Хоча й не заперечувала, що в минулому робила уколи ботоксу і процедуру ліпосакції.

Шанувальники вважають, що Кім Кардаш'ян приймала "Оземпік", щоб влізти в культову сукню Мерилін Монро.

Але сама телезірка заявила, що худла тільки завдяки суворій дієті та виснажливим вправам. Кім Кардаш'ян схудла на 7,2 кг за три тижні.