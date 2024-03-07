Чоловік принцеси Анни сер Тімоті Лоуренс отримав травму обличчя (фото)

Подія сталася через три дні після святкування дня народження сера Лоуренса. Його дружина в цей час перебувала в Дубаї.

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Віце-адмірал сер Тім Лоуренс, чоловік принцеси Анни, на благодійному заході у Вестмінстерському абатстві 4 березня здивував глядачів, коли з'явився з жахливим синцем під оком, повідомляє Hello Magazine.

69-річний віце-адмірал був серед гостей на святкуванні 200-річчя Королівського національного інституту рятувальних шлюпок (RNLI), віце-президентом якого він є. За даними королівських джерел, він дістав травму внаслідок інциденту в саду, пов'язаного з огорожею території для заходу.

Сер Тім Лоуренс, чоловік принцеси Анни Фото: Getty Images

На церемонії також був присутній 88-річний герцог Кентський, президент RNLI, який підписав 200-й сувій благодійної організації разом з архієпископом Кентерберійським і деканом Вестмінстера. Архієпископ назвав співробітників RNLI "зразками для всіх", які "ризикують своїм життям заради тих, хто їм незнайомий". Екіпажі рятувальних шлюпок і рятувальники благодійної організації врятували понад 144 000 життів з моменту її заснування 1824 року.

Ця подія сталася через три дні після того, як сер Тім відзначив свій день народження. Його дружина, сестра Чарльза ІІІ, того дня перебувала в Дубаї, де брала участь у Дні інформування та орієнтації моряків у Джебель-Алі як президент Місії для моряків.

Королівське подружжя перебуває у шлюбі з 1992 року. Пара вперше зустрілася, коли колишній офіцер Королівського флоту служив конюшим у покійної королеви Єлизавети II.

Тімоті Джеймс Гамільтон Лоуренс народився 1 березня 1955 року в Камбервеллі, Південний Лондон, і є молодшим сином командувача Гая Стюарта Лоуренса і Барбари Елісон Лоуренс.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що принцеса Анна одягла свою сукню з 1978 року. Молодша сестра британського короля Чарльза III прибула в ОАЕ. Вона відвідала корабель, на відкритті якого була присутня її покійна мати.