Меган Маркл і Рассел Кроу: знаменитості, які пов'язані з британськими королями і політиками

Багато селебріті виявляються дуже далекими родичами інших селебріті, які прославилися свого часу. Так, Тейлор Свіфт виявилася нащадком поетеси Емілі Дікінсон.

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Голлівудські зірки, актори та члени королівської сім'ї виявилися пов'язані найнесподіванішими родинними узами. Про це почали говорити, коли з'ясувалося, що Тейлор Свіфт і Емілі Дікінсон — далекі родички. Про це пише Daily Mail.

Про те, що суперзірка Тейлор Свіфт — далека родичка знаменитої американської поетеси Емілі Дікінсон, яка жила в 19 столітті, стало відомо цього тижня.

Тейлор і поетеса Дікінсон виявилися пов'язані через англійського іммігранта, який переїхав до Коннектикуту в 17 столітті.

Але Свіфт у жодному разі не єдине відоме ім'я, що має настільки ж відомого предка.

Меган Маркл — далека родичка Вінстона Черчилля

Ще до того, як вона вийшла заміж за члена королівської сім'ї, Меган Маркл цілком могла хизуватися знаменитим предком. Хоча вона, ймовірно, не знала про ці зв'язки.

Меган Маркл Фото: Getty Images

У 2017 році дослідники виявили, що вона пов'язана як із прем'єр-міністром воєнного часу Вінстоном Черчиллем, так і з Вільямом Шекспіром.

Згідно з сайтом про родовід MyHeritage, вона є шостою кузиною Черчилля, видаленою п'ять разів, і п'ятою кузиною Шекспіра, видаленою 13 разів.

Герцогиня Сассекська і Черчілль є нащадками Сари і Захарії Хоу.

Вінстон Черчилль Фото: winstonchurchill.org

Захарія народився в Ессексі 1640 року і переїхав у Лінн, штат Массачусетс, у пошуках нового життя.

Там він зустрів свою дружину Сару, уроджену Гілберт, яка була донькою Метью Гілберта, чоловіка, що народився в Сомерсеті, який пізніше став заступником губернатора колонії Нью-Гейвен.

Меган є далеким нащадком їхнього сина Джона, а сер Вінстон — нащадком їхньої дочки Сари Кертіс.

Королева Камілла — далека родичка Кіта Герінгтона

Королева Камілла пов'язана з Кітом Герінгтоном, зіркою "Гри престолів" через Джона Тафтона, 2-го графа Танета.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Граф був затятим роялістом, який брав участь у битві під Еджхіллом 1642 року, після того як король Чарльз оголосив війну парламентським "повстанцям".

Король зрештою програв Громадянську війну і був страчений за державну зраду 1649 року.

Битва при Еджхіллі була однією з перших Громадянської війни, що вибухнула через віру Чарльза в божественне право королів і його сварки з парламентом.

Граф Танет, з яким Камілла пов'язана з боку матері, пізніше був змушений здатися парламентській армії, а його будинок, Вістон-Гаус у Західному Сассексі, був окупований.

Потім граф зміг втекти до Франції, залишивши дружину і дітей в Англії.

Кіт Герінгтон із дружиною Роуз Леслі Фото: Getty Images

Він повернувся 1644 року і був оштрафований парламентом, що спонукало його продати розграбований будинок.

Після Реставрації 1660 року, коли престол обійняв син поваленого монарха, король Чарльз II, місцем проживання графа було вказано як Лорд-Плейс у Льюїсі.

Аристократ помер 1664 року.

Денні Даєр і Томас Кромвель

Коли зірка EastEnders Денні Даєр з'явився в шоу про предків BBC "Ким ти себе вважаєш?" 2016 року мало хто очікував, що він буде родичем одного члена королівської сім'ї, не кажучи вже про двох.

Денні Даєр

Даєр виявив, що він є прямим нащадком короля Едуарда III і Вільгельма Завойовника, а також Томаса Кромвеля, радника Генріха VIII.

Він виявив, що він також є 26-м правнуком короля Людовіка IX.

Томас Кромвель

Найбільший відгук викликав його зв'язок із Кромвелем. Раніше він сказав Radio Times: "Він родом із нетрів, я родом із нетрів. Кромвель покинув країну в 14 років, я почав зніматися в 14 років. Він був юристом-самоучкою. Я актор-самоучка. У Кромвеля було дві дочки і син. У мене дві дочки і син. Кромвель написав свого останнього листа Генріху VIII, благаючи зберегти йому життя, 24 липня, у мій день народження... І я п'ю в пабі "Анна Болейн".

Бенедикт Камбербетч — нащадок Річарда III

Коли останки Річарда III були перепоховані в Лестерському соборі 2015 року, через три роки після того, як їх було знайдено на міській автостоянці, на церемонії був присутній один його дуже далекий родич.

Бенедикт Камбербетч Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербетч — троюрідний брат приреченого короля 15 століття, 16 разів віддалений від нього.

Він прочитав вірш Керол Енн Даффі "Річард" на службі, яку транслювали на Каналі 4.

Річард III

У той час Камбербетч грав Річарда в драмі BBC "Порожня корона".

Рассел Кроу — пов'язаний з останньою людиною, обезголовленою у Великій Британії

У січні Кроу повідомив на X, що він виявив свій зв'язок із Саймоном Фрейзером, 11-м лордом Ловатом, з яким він пов'язаний по батьківській лінії.

Його стратили на Тауерському пагорбі 1747 року.

Рассел Кроу Фото: Russell Crowe/Instagram

Обставини страти Фрейзера призвели до появи фрази "сміятися до упаду", дослівно: "laughing your head off", коли за кілька миттєвостей до того, як його стратили, обвалився поміст із глядачами, після чого Фрейзер почав сміятися. І він сміявся, поки його не обезголовили.

Фрейзера було засуджено до смерті після того, як він підтримав приреченого якобітського лідера Бонні Принца Чарлі, який зазнав поразки в битві під Каллоденом у квітні 1746 року.

Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат

Рассел Кроу розповів, що він також розшукав свого італійського прапрадіда Луїджі Гецці.

"Я досить довго шукав своїх італійських предків. Фольклорні сімейні казки та орфографічні помилки змусили мене піти кількома хибними шляхами", — зізнався актор. Його предок Гецці народився 1829 року і вирушив на роботу в Аргентину, перш ніж зазнав корабельної аварії під час подорожі до Індії.

Він опинився в Кейптауні, де зустрів свою дружину Мері Енн Кертайн, і пара переїхала до Нової Зеландії.

Тейлор Свіфт — пов'язана з Емілі Дікінсон

Цього тижня генеалогічна мережа Ancestry повідомила, що співачка-суперзірка Тейлор Свіфт є шостою кузиною, тричі віддаленою від американської поетеси Емілі Дікінсон.

Тейлор Свіфт Фото: Taylor Swift/Instagram

Дікінсон, яка померла 1886 року, прославилася своїм відходом від літературних умовностей і викликом соціальним нормам.

Тейлор і Дікінсон походять від англійського іммігранта 17-го століття, який був одним із перших поселенців у Віндзорі, штат Коннектикут.

Предки Свіфт залишалися в Коннектикуті протягом шести поколінь, поки сім'я не влаштувалася на північному заході Пенсільванії.

Емілі Дікінсон Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі нещодавно відвідав церемонію "Живі легенди авіації". Там він отримав премію і зробив селфі з Джеффом Безосом і принцом Маріо-Максом Шаумбург-Ліппе. Принц пов'язаний з німецькою аристократією, але в дуже незвичайний спосіб.