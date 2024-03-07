Чому болить живіт після їжі: 5 продуктів, які допоможуть поліпшити самопочуття

Вживання деяких продуктів і проблеми зі шлунково-кишковим трактом можуть спровокувати неприємні відчуття в шлунку після їжі. Але є деякі продукти, що допомагають знизити дискомфорт.

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Люди все більше починають стежити за своїм здоров'ям, обираючи здорові продукти, але все одно іноді грішать і наїдаються улюбленою їжею. Іноді захоплення не зовсім корисною їжею і переїдання можуть призвести до болю в шлунку, відчуття важкості та здуття живота після їжі. На щастя, включення до свого раціону певних протизапальних продуктів може сприяти поліпшенню травлення і полегшенню дискомфорту. Про це, пише Health Shots.

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Імбир

Фото: Freepik

Імбир, відомий своїми протизапальними властивостями, вже кілька століть використовується для поліпшення травлення. За словами експерта, вживання імбиру у свіжому вигляді або в чаї під час їжі допомагає стимулювати вироблення

Йогурт

Багатий на пробіотики йогурт є природним джерелом корисних бактерій, що сприяють здоров'ю кишечника. Вибирайте простий несолодкий йогурт із живими культурами, щоб максимізувати його користь для травлення. Пробіотики в йогурті можуть допомогти відновити баланс здорових бактерій у кишечнику, сприяючи більш плавному травленню. Корисні бактерії в кишечнику є основою здорового травлення.

Папайя

Фото: Freepik

Цей тропічний фрукт містить фермент папаїн, який допомагає розщеплювати білки і полегшує травлення. Вживання папайї після їжі може допомогти запобігти здуттю живота та розладу шлунка. Крім того, папайя багата на клітковину, яка сприяє регулярному випорожненню і загальному здоров'ю травлення.

М'ята перцева

Перцева м'ята здавна використовувалася як природний засіб від розладу шлунка та шлунково-кишкового дискомфорту. Вживання м'ятного чаю або свіжого листя перцевої м'яти допомагає розслабити м'язи травного тракту, зменшити гази і здуття живота. Крім того, деякі люди наносять олію перцевої м'яти на пупок, щоб полегшити дискомфорт у кишечнику.

Цільнозернові продукти

Фото: Pixabay

Включення в їжу цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, кіноа і вівсянка, є хорошим джерелом клітковини, яка допомагає травленню. Клітковина збільшує об'єм випорожнень, полегшуючи їхнє проходження через травний тракт і запобігаючи закрепам. Крім того, цільнозернові продукти містять поживні речовини, які підтримують загальний стан травної системи.

Наявність цих продуктів у вашому раціоні дасть змогу уникнути проблем із травленням після їжі. Однак дуже важливо прислухатися до свого організму і звертати увагу на те, який вплив мають ті чи інші продукти на ваше самопочуття. Якщо у вас хронічні проблеми з травленням або сильний дискомфорт після їжі, рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб виключити будь-які захворювання. Вносячи невеликі зміни в раціон і вживаючи ці корисні для травлення продукти, ви можете підтримати свою травну систему і почуватися комфортно після їди.

Нагадаємо, 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення і прискорити обмін речовин.

Раніше Фокус писав про те, які 5 продуктів, яких потрібно уникати під час застілля.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.