Усім номінантам на "Оскар" приготували пакет подарунків на $180 тисяч кожен: що туди входить

У подарунковий пакет входять десятки найменувань продуктів, косметики, настільних ігор і навіть розкішний відпочинок.

Related video

10 березня у США відгримить церемонія нагородження премією "Оскар-2024", і всі номіновані знаменитості не підуть звідти з порожніми руками, обіцяє маркетингова компанія Distinctive Assets з Лос-Анджелеса, яка показала на своїй сторінці в Instagram, що входить до їхнього подарункового пакета "Переміг кожен". Вартість його вмісту становить $180 тисяч.

"Хоча наші подарунки славляться своєю кумедністю, казковістю та унікальністю, вони також слугують розвитку малого бізнесу, брендів, що належать меншинам, жінкам-підприємцям і благодійним компаніям. Це маркетинг знаменитостей з певною місією", — сказав Леш Фері, засновник Distinctive Assets.

На додачу до розкішного відпочинку у Швейцарії для десяти гостей у шале Zermatt Peak, семиденного комплексного оздоровчого відпочинку від Golden Door і триденного перебування на приватній віллі Saint-Barth Paradise, невеликих предметів, як-от коктейлі, зірки отримають рюкзаки менш відомих брендів, елітну кухонну техніку та кулінарні аксесуари.

Там же — чоловічі засоби для догляду за шкірою, текіла Antigua Cruz, виготовлена зі 100% чистої агави, дрібносерійний шотландський джин, удостоєний нагороди Gin Bothy, і персональний портативний блендер нового покоління Mason Jar Style BlendQuik.

Ще один дорогий пункт — семиденний комплексний оздоровчий відпочинок у Golden Door California.

Такі предмети, як наволочки Blush Silks, виготовлені з чистого шовковичного шовку найвищої якості, сироватка Goodal з вітаміном C + гелеві патчі для очей, пристрій для терапії сну з червоним світлом, дорога декоративна косметика і засоби для догляду класу люкс теж присутні.

Ще один пункт подарунка — смаколики. Це цукерки C60 Power Tart Cherry Gummies, вишуканий попкорн преміум-класу, розкішний веганський шоколад ручної роботи, оновлена газована вода Poppi, чорна лакриця, крафтові кренделі в шоколаді та преміальний корм для собак.

Кожен одержувач стане володарем дизайнерських подушок коричневого кольору, виготовлених із перероблених матеріалів, розкішних довговічних троянд, кубика Рубіка, настільних ігор і книг.

Тим зіркам, хто захоплюється йогою, сподобаються звукова ванна з Кейт Шофілд і камертоном, нове безглютенове печиво з кеш'ю та зручне й універсальне взуття, а також багато іншого.

В агентстві наголосили, що Американська кіноакадемія не має жодного стосунку до формування таких подарунків і не хоче, щоб між подарунковими пакетами "Переміг кожен" і "Оскаром" хтось угледів прямий зв'язок.

Раніше Фокус писав, що Джіджі Хадід не підтримає Бредлі Купера на "Оскарі".