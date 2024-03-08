Принц Гаррі та король Чарльз зробили "маленькі кроки" до відновлення стосунків, — ЗМІ

Принц Гаррі був вдячний за можливість поговорити безпосередньо зі своїм батьком. Він сподівається в майбутньому бачити свою сім'ю якомога частіше.

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Коли король Чарльз ІІІ повідомив про свій діагноз раку, принц Гаррі негайно сів у літак із Каліфорнії до Великої Британії, щоб побачити свого батька — позитивний знак після багатьох років напруження між герцогом Сассекським і королівською сім'єю, пише Reoplе.

Інсайдер палацу розповів журналістам, що і батько, і син зробили "маленькі кроки" до виправлення своїх зіпсованих стосунків.

"Я впевнений, що це було емоційно виснажливо для них обох, але це був крок у правильному напрямку. Це був позитивний крок", — заявило джерело видання.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

На його думку, прилетівши вночі з Лос-Анджелеса, принц Гаррі хотів би мати більше відведених 30 хвилин, але "був вдячний за можливість поговорити безпосередньо зі своїм батьком і показати свою підтримку йому".

39-річний принц Гаррі розповів про свою зустріч із 75-річним королем у програмі "Доброго ранку, Америка" минулого місяця під час своєї поїздки до Канади. Коли його запитали, як він уперше дізнався про діагноз раку у свого батька, Гаррі відповів: "Я говорив із ним. Я стрибнув у літак і поїхав відвідати його, щойно зміг. Послухайте, я люблю свою сім'ю. Той факт, що я зміг сісти в літак, поїхати, побачитися з ним і провести з ним будь-який час, я вдячний за це", — сказав Гаррі в інтерв'ю.

Принц Гаррі також поділився, що в нього заплановані нові поїздки у свою рідну країну і він сподівається "бачити свою сім'ю якомога частіше". Інсайдер вважає, що примирення принца Гаррі зі старшим братом залишається малоймовірним і ще більш сумнівно, що король Карл стане посередником у примиренні двох своїх синів.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Про стосунки синів короля Великої Британії Чарльза ІІІ раніше висловилася королівський біограф Інгрід Сьюард: "Звичайно, він (король Чарльз — ред.) хотів би, щоб Гаррі перестав бути блудним сином і повернувся. І був би набагато щасливішим, якби Вільям і Гаррі знову стали друзями. Але він розуміє, що цього не станеться".

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що принц Гаррі хоче приїхати з дітьми до Великої Британії. Герцог Сассекський розглядає можливість візиту до Європи разом із сім'єю на честь 10-річчя Ігор Нескорених. Утім, Меган Маркл може бути проти ідеї чоловіка.