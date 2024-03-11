5 ідеальних штанів, які варто мати в гардеробі на весну (фото)

Штани — невідʼємний атрибут будь-якого гардероба. І якщо раніше це вважалося виключно чоловічим одягом, то зараз жодна жінка не зможе уявити своє життя без штанів. Звісно, важливі їх варіації, фасони та кольори, які робитимуть вас жіночною.

Related video

Основне правило вибору — якщо потрібні універсальні штани на кілька сезонів, віддавайте перевагу базовим моделям актуального крою без зайвого декору та елементів. Вони легко потоваришують з іншими речами вашого гардероба. Родзинку можна додати аксесуарами та іншими елементами одягу. Якщо штани з яскравими, незвичайними деталями, цікавенькі, тоді вже вони є акцентом і під них потрібно збирати весь комплект. Можна і так, і так, але перший спосіб простіше. Фокус підготував підбірку варіантів ідеальних жіночих штанів, які будуть актуальні весною 2024.

Палаццо

Штани палаццо – популярний тренд жіночої моди. Це штани з високою талією, широкими штанинами, які струмують і зручні в носінні. Їх можна стилізувати по-різному: одягнути блузку та туфлі на підборах для більш офіційного вигляду або одягнути футболку та кросівки для повсякденного вбрання. Штани палаццо є універсальними та підходять для багатьох типів фігури, що робить їх основним елементом будь-якого гардероба. Граціозні та струнні палаццо — це багаторічний тренд. Довжина в підлогу, тому що головне правило — чим ширші штани, тим довгі вони повинні бути.

Читайте також: Які речі у базовому гардеробі будуть в тренді весною 2024

Кльош

Штани кльош останнім часом стали популярним трендом у жіночій моді, пропонуючи зручну та стильну альтернативу вузьким джинсам. Штани кльош — не менш стильний, і навіть більш універсальний варіант. Кльош додає +100% до візуальної стрункості силуету.

Прямі вільні

Вільні, класичні, зі стрілками, чи без. Довжина — до середини пʼятки взуття або нижче. Штани з прямими штанинами зараз у тренді у світі моди. Вони пропонують витончений і зшитий вигляд. Крім того, вони створюють позачасовий стиль, який легко вписати в будь-який гардероб. Зверніть увагу на прямі штани різних кольорів і тканин, щоб бути в тренді!

Слімс

Довжина по щиколотку — варіант прямих штанів слімс, дудочок, або завужених до низу. Штани приталеного крою – модний вибір, який користується популярністю вже кілька років. Вони мають витончений і стильний вигляд, що робить їх універсальними для різноманітних випадків. Незалежно від того, чи збираєтеся ви в повсякденному стилі чи вишуканому вечірньому вбранні, штани приталеного крою допоможуть вам створити сучасний і модний вигляд.

Шкіряні штани

Окремо варто відмітити шкіряні штани. Це можуть бути класичні відтінки — чорний, чи коричневий, так і більш цікаві та яскраві варіанти. Саме вони можуть стати родзинкою вашого образу. Шкіряні штани — модний тренд, який останнім часом став популярним. Їх можна стилізувати по-різному, від поєднання їх із повсякденною футболкою з графічним малюнком для вуличного образу до одягання їх із блузкою та підборами для більш вишуканого вбрання.

Нагадаємо, раніше ми писали, з чим носити одяг винного кольору. Крім цього, Фокус писав, трендові прикраси, які будуть в моді весною 2024.