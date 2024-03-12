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Стиль життя Оскар 2024

Син Джека Ніколсона вперше з'явився на публіці зі своєю дівчиною Сарою Сампайо

Сара Сампайо, оскар 2024, оскар, Рей Ніколсон
Фото: Getty Images | Сара Сампайо і Рей Ніколсон

Сара і Рей виглядали дуже закоханими, коли дебютували на червоній доріжці вечірки Vanity Fair Oscar Party у 2024 році. Раніше пара не з'являлася на публіці разом.

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Ангел Victoria's Secret Сара Сампайо вивела свої стосунки з Реєм Ніколсоном на новий рівень у неділю, коли вони дебютували на червоній доріжці вечірки Vanity Fair Оскар 2024. Модель і актор виглядали дуже закоханими, коли обіймалися перед камерою на гучному заході для знаменитостей. Про це пише Daily Mail.

Вечірка збіглася з 96-ю церемонією вручення премії "Оскар", на якій Оппенгеймер забрав додому найбільшу кількість нагород, включно з головним призом вечора — "Найкращий фільм".

Португальська красуня зустрічається з Реєм, який є точною копією свого 86-річного батька-суперзірки Джека Ніколсона, з літа 2023 року, але свій головний дебют як пари вони приберегли для найбільшої ночі Голлівуду.

Сара Сампайо, оскар 2024, оскар, Рей Ніколсон Fullscreen
Сара Сампайо і Рей Ніколсон
Фото: Getty Images

Сара випромінювала класичний голлівудський гламур у чудовій чорно-бордовій сукні з відкритими плечима від Zuhair Murad.

Темний матеріал був пожвавлений красивими темно-червоними трояндами, і вона поєднувала сукню зі стильним набором загострених чорних туфель.

Свій розкішний образ вона завершила мерехтливими прикрасами, зокрема сережками з блискучими діамантами і намистом, прикрашеним великою кількістю діамантів і величезним червоним каменем від Паскуале Бруні.

Рей мав дуже елегантний вигляд у добре зшитому темно-сірому костюмі, чорній атласній сорочці без краватки і чорних лоферах.

Сара Сампайо і Рей Ніколсон

Сара поділилася деякими кадрами з підготовки до вечірки Оскара у своїх сторіз в Instagram.

"Учора ввечері на @vanityfair з моїм коханим", — підписала вона один зі своїх з Реєм постів.

Сара Сампайо

Рей — син Джека Ніколсона і Ребекки Бруссар, з якою володар "Оскара" зустрічався з 1989 по 1994 рік. Від Бруссар у нього також є дочка Лоррейн.

У Ніколсона є ще троє підтверджених дітей, зокрема дочка Дженніфер від його єдиної дружини Сандри Найт, з якою він був одружений з 1962 по 1968 рік.

Також у нього є син Калеб від його колеги по фільму "П'ять легких п'єс" Сьюзен Анспах, якого він публічно не визнавав до 1996 року.

У Ніколсона також є ймовірна дочка Хані від стосунків із данською моделлю Вінні Голлман, яку він ніколи не визнавав; і дочка Тесса від офіціантки Жаннін Гурен, яку він не визнав.

Сара і Рей тримали свої стосунки в таємниці, і востаннє їх фотографували разом під час походу по магазинах у Беверлі-Гіллз у грудні.

Раніше її пов'язували з літературним менеджером Заком Фрогновскі, але їхня остання поява на червоній доріжці відбулася на початку 2023 року.

Раніше Рея бачили на побаченні з Далілою Хемлін у 2022 році.

Рей також почав акторську кар'єру і вже встиг зіграти у фільмах "Багатообіцяюча молода жінка", "Лакрична піца" і "Дещо від Тіффані".

Також він зіграв невелику роль разом із Джаредом Лето у фільмі "Аутсайдер" 2018 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відбувалося за лаштунками "Оскара 2024". А також про гостей, які відвідали численні вечірки після церемонії. Серед них були і Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес, яка обрала дивовижну сукню від українського бренду.