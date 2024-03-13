"Я радянсько-російська українка": Повалій розлютила українців новою заявою (відео)

Співачка, яка раніше отримала російське громадянство, заявила, що хоче випустити альбом з українськими та російськими піснями. Також Повалій висловилася про свою національність.

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Співачка Таїсія Повалій, яка стала на бік РФ у війні з Україною, заявила про те, що вона — "Радянська українка". Про це артистка сказала в інтерв'ю російському новинному порталу Popcake.tv.

У розмові з російськими журналістами Повалій згадала, що хоче записати новий альбом, у якому будуть як пісні російською, так і українською мовами. І що випуск такої пісенної збірки вона вважає своєю місією.

"Я дуже хочу випустити українсько-російський альбом. Там будуть і українські, і російські пісні", — сказала Повалій.

Вона також додала, що вважає себе "російською українкою" і, трохи подумавши, Повалій уточнила, що себе вона ідентифікує навіть як "радянсько-російську українку".

"Я ж російська українка. Я радянсько-російська українка", — сказала співачка.

Користувачі соцмережі в коментарях негативно відреагували на таку заяву артистки:

Продажна ти, а не українка.

Не смій про Україну навіть згадувати.

Не згадуй Україну! Люди гинуть, а ти — продажна тварюка.

Гидко дивитися. В Україну тобі ні думками, ні ногами.

Дурепа стара, а не українка.

Забудь українську мову і не ганьби нашу країну. Ти не гідна розмовляти цією мовою. Гидко дивитися.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року стало відомо, що Таїсія Повалій отримала громадянство РФ. Громадянство країни-агресора артистка отримала 24 серпня 2023 року, на День Незалежності України

А наприкінці січня 2023 року Таїсія Повалій уперше висловилася про війну в Україні. Вона зазначила, що вважає Путіна рятівником усього світу від нацизму.