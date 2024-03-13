На режисера Поланскі подали до суду через нові звинувачення у зґвалтуванні

Кінорежисера звинувачують у зґвалтуванні, сексуальних побоях і навмисному заподіянні серйозної емоційної шкоди у зв'язку з імовірним інцидентом. Постраждалій Джейн Доу на момент інциденту не виповнилося навіть 18 років.

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90-річний режисер Роман Поланскі постане перед цивільним судом у Лос-Анджелесі 2025 року за звинуваченням у зґвалтуванні підлітка 1973 року. Про це пише The Guardian.

Адвокат Глорія Оллред, яка представляла інтереси жертв Джеффрі Епштейна і Білла Косбі, підтвердила на пресконференції у вівторок, що суддя призначив суд над Поланскі на серпень 2025 року. У цій справі Поланскі обвинувачують у зґвалтуванні й умисному заподіянні тяжкої емоційної шкоди у зв'язку з імовірним інцидентом 1973 року.

У вівторок, 12 березня, Оллред представила свою клієнтку Джейн Доу, яка звинуватила Поланскі у зґвалтуванні, коли вона була неповнолітньою 1973 року. Дівчина зустріла Поланскі на вечірці, і через кілька місяців він запросив її на вечерю. Режисер нібито знав, що вона неповнолітня, але весь вечір напував підлітка алкоголем і привіз у свій будинок у Лос-Анджелесі.

За словами адвоката, її клієнтка прокинулася в ліжку Поланскі, який сказав підлітку, що хоче зайнятися з нею сексом. Попри відмову Джейн, режисер примусово вчинив з нею статевий акт, а пізніше відвіз додому. Більше дівчина його особисто не бачила.

Глорія Оллред у своєму виступі наголосила, що, хоча Поланскі у своєму житті повернувся до звичайних справ, попри численні звинувачення на його адресу, постраждала дівчина не змогла повернутися до повсякденного життя після того, як стала жертвою.

"Наша клієнтка Джейн Доу продемонструвала величезну мужність, подавши позов проти відомого режисера, який раніше визнав себе винним у сексуальному злочині проти дитини, а потім втік до Європи, щоб уникнути вироку", — сказав адвокат.

Зазначимо, що 90-річний Поланскі переховувався від правосуддя в США впродовж десятиліть відтоді, як утік із країни, щоб уникнути вироку, після того, як він зізнався у зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер 1977 року. Режисерові фільмів "Піаніст" і "Дитина Розмарі" висунуто численні звинувачення в домаганнях.

У період із 2017 до 2019 року чотири жінки виступили зі звинуваченнями Поланскі в жорстокому поводженні з ними в 1970-х роках (троє з них на той час, імовірно, були неповнолітніми), зокрема художниця Маріанна Барнард, яка заявила, що Поланскі зґвалтував її, коли їй було 10 років. Шарлотта Льюїс, британська акторка, 2010 року звинуватила Поланскі в сексуальному насильстві над нею 1983 року, коли їй було 16 років. Режисер відкинув усі звинувачення.

Нагадаємо, у лютому 2020 року після нагородження Поланскі премією "Сезар", кілька актрис покинули церемонію. Ні Поланскі, ні інші учасники знімальної групи "Офіцера і шпигуна" на церемонії не були присутні. Напередодні Поланскі заявляв, що не прийде на церемонію, оскільки не хоче, щоб його "лінчували".

Як раніше повідомляв Фокус, у серпні 2019 року 9 жінок звинуватили знаменитого іспанського оперного співака Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях, пізніше, до звинувачень приєдналися співачка Анджела Вілсон і ще 10 жінок.