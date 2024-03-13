Стильні варіанти жіночих блузок на весну 2024 (фото)

Сорочка (блузка) — універсальний предмет гардероба. Це базова річ, яка допоможе вам створювати образи для будь-яких подій. Для роботи, для прогулянок, для вечірнього виходу і навіть для свята.

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Залежно від того який стиль у сорочки, вона може транслювати різний ваш настрій. Стиліст Анна Боброва розповіла про варіанти сорочок, які допоможуть створити стильні та елегантні образи для різних випадків весною 2024.

Однотонна сорочка

Однотонна сорочка — це must-have для кожної дівчини, яка хоче завжди виглядати стильно та актуально. Вона підходить для будь-якого випадку, від офісу до вечірки. Біла, голуба, рожева — це класичні кольори для однотонної сорочки, але ви можете вибрати сорочку в будь-якому кольорі, який вам подобається.

"Найголовнішою сорочкою свого гардероба, я вважаю — білу сорочку. Ви можете обрати білу, або іншого кольору, але обов’язково однотонну. Біла, голуба, або помаранчева — це найбазовіші кольори для вашої однотонної сорочки", — говорить стиліст Анна Боброва.

Сорочка в смужку

Сорочка в смужку — ще один універсальний варіант. Вони можуть бути як класичного крою, так і більш сучасного з цікавими деталями: манжети або накладні кишені. Сорочки в смужку допомагають створити елегантний образ.

"Це альтернатива однотонній сорочці. Можна обрати класичний варіант, наприклад, в біло-голубу смужку, або щось більш розслаблене і цікаве", — відзначає стиліст.

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Картата сорочка

Картата сорочка — це яскравий та стильний акцент, який додасть "родзинку" вашому вигляду. Її можна носити як на майку, так і на футболку. Цей варіант ідеально підходить для створення повсякденного образу. Сорочку можна зав’язати на стегнах, щоб зробити вигляд більш цікавим і оригінальним.

"Картаті сорочки на піку своєї популярності. Вони допомагають створювати більш розслаблений образ. Таку сорочку можна вдягти на майку, футболку, або пов’язати на стегна", — говорить стиліст.

Сорочки з настроєм

Сорочка з рюшами може підкреслити ваш романтичний настрій. Вона виглядає стильно і елегантно та може бути будь-якого кольору, від пастельних тонів до яскравих відтінків.

"Сорочки з настроєм, або цікаві трендові моделі. Така сорочка дійсно може підкреслити вашу особистість або надати особливого образу", — розповіла Анна Боброва.

Стиліст відзначає, що вибір сорочки залежить від вашого стилю та події, для якої ви її вибираєте. Але в будь-якому випадку, сорочка допоможе вам створити стильний образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, трендові комбінації кольорів з червоним, які будуть в моді цього сезону. Крім цього, Фокус писав, які моделі сумок будуть в тренді весною 2024.