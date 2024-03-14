"Я люблю тебе всім серцем і душею": Торі Спеллінг привітала сина з днем народження (фото)

Актриса Торі Спеллінг — багатодітна мати, яка виховує п'ятьох дітей. Вона ніжно привітала свою першу дитину.

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Американська актриса Торі Спеллінг, відома за серіалом "Беверлі-Гіллз 90210", 14 березня привітала свого сина Ліама з його 17-річчям. Вона розповіла, що цей рік був дуже важким для нього, повідомляє Daily Mail.

50-річна акторка на своїй сторінці в Instagram поділилася емоційним постом разом із каруселлю архівних фотографій своєї старшої дитини.

"Вітаю мою першу дитину, відому як Мавпочка, з 17-річчям... Ти народився внаслідок екстреної ситуації. Сьогодні всі погляди звернені на тебе... Я люблю тебе всім серцем і душею. Ти вражаєш мене щодня. Я так пишаюся бути твоєю мамою. Завжди будь собою. Ти чудовий. Я в захваті від тебе", — написала вона.

Торі також опублікувала ретроспективне відео, на якому Ліам танцює в піжамі, з підписом: "Вітаю з 17-річчям перше кохання в моєму житті".

Торі ділить Ліама, а також 7-річного Бо, 11-річного Фінна, 12-річну Гетті і 15-річну Стеллу з колишнім чоловіком Діном Макдермоттом.

Вона також сказала, що, незважаючи на "надзвичайно важкий рік" Ліама, його "енергія, позитив, співчуття, доброта, гумор, креативність і світло сяють, долаючи будь-які перешкоди".

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що акторка Торі Спеллінг поділилася милою фотографією з 6-річним сином Бо.