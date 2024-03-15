Bon Jovi випустить новий альбом до 40-річчя гурту: названо дату релізу (відео)

До альбому увійдуть 12 пісень. Крім того, до ювілею гурту буде показано документальний фільм про шлях Bon Jovi до слави.

Related video

Американський рок-гурт Bon Jovi до 40-річчя колективу представлять свій 16 студійний альбом під назвою "Forever", пише People. Він вийде 7 червня.

Перший сингл з альбому, "Legendary", вже вийшов і готує ґрунт для нового монументального альбому.

Перша пісня з альбому "Forever"

"Ця платівка — повернення до радості. Починаючи з написання і закінчуючи процесом запису, це — додайте гучності і створіть гарний настрій Bon Jovi", — заявив фронтмен гурту Джон Бон Джові. До складу колективу входять Джон, клавішник Девід Брайан, барабанщик Тіко Торрес, гітарист Філ Ікс і басист Г'ю Макдональд.

Новий альбом гурту "Forever" вийде 7 червня

До ювілею гурту на Hulu 26 квітня буде презентовано і чотирисерійний документальний серіал "Спасибі, на добраніч: Історія Bon Jovi". Це перший документальний серіал, присвячений історії Bon Jovi, який був створений повністю у співпраці з усіма колишніми і нинішніми учасниками гурту.

Він включає в себе особисті відео чотирьох десятиліть, невидані ранні демо та оригінальні тексти пісень. Також глядачі побачать неопубліковані фотографії, де зображено шлях рокерів із клубів Джерсі-Шор до найбільших сцен планети. Зйомки проєкту почалися в лютому 2022 року.

Про історію гурту зняв чотирисерійний серіал

Раніше цього року гурт оголосив, що річниця буде відзначена цифровим випуском Bon Jovi Deluxe Edition. Також є інформація про випуск ексклюзивного обмеженого випуску вінілової платівки рубінового кольору 24 березня і обмеженого випуску касети 5 квітня.

За словами Джона Бон Джові, останніми роками йому довелося подолати низку труднощів, зокрема серйозні проблеми з вокалом, які переслідували його під час туру гурту 2022 року.

"Головне почуття цього альбому — радість. Як я прийшов до радості? Мені довелося пережити багато темних страждань. Я думаю про те, куди піти в музичному плані, і зіткнувся з фізичними проблемами: тепер мені доводиться шукати фахівця в цій галузі, щоб зробити операцію на зв'язках, яку роблять нечасто", — розповів артист.

Раніше Фокус писав, що помер співзасновник рок-групи Bon Jovi Алек Джон Сач.