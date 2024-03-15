Колишня дружина Трюдо з'явилася на обкладинці глянцю і дала інтерв'ю про розлучення

Софі Грегуар-Трюдо скоро випускає свою першу книгу, присвячену психічному здоров'ю. А поки вона стала зіркою глянцевого журналу.

Related video

Софі Грегуар Трюдо, колишня дружина Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, з'явилася на обкладинці ELLE і дала інтерв'ю про свою нову книгу про психічне здоров'я. 48-річна Софі довгий час перебувала під прицілом фотокамер. І тому для всіх стало шоком її рішення розлучитися з Джастіном Трюдо після 18 років шлюбу. Ця заява облетіла міжнародні новини і викликала безліч спекуляцій і нескінченних статей про причини розставання пари. Але розставання — це тема, яку Софі досі відмовлялася обговорювати в засобах масової інформації. Про це пише ELLE Quеbec.

З іншого боку, вона завжди погоджувалася говорити про те, що вважає метою свого життя: психічне здоров'я, справу, якій вона присвятила себе протягом десятиліть. У 2022 році її було названо першою національною волонтеркою Канадської асоціації психічного здоров'я, а нещодавно вона виступила на тему емоційної грамотності, рівності та психічного здоров'я на саміті Forbes 30/50, що відбувся з нагоди Міжнародного жіночого дня в Абу-Дабі.

Софі Трюдо

Тому випуск 24 квітня її книжки "Між нами: краще знати себе, краще любити себе", у якій розповідається про самопізнання, прийняття та розширення можливостей, має для неї велике значення. Книжка спочатку заглиблюється в особисте життя та досвід Софі, а потім переходить до ширших тем, таких як психічне здоров'я, травми, міжособистісні стосунки чи виховання дітей.

"Я хочу бути в контакті з людьми. І ще я хочу подарувати трохи себе. Для мене це не просто книжка; це зв'язок, який я будую з людьми, місце, де я хочу, щоб вони почувалися бажаними", — зазначила Софі.

У своїй книзі Софі трохи розповідає і про своє особисте життя. Наприклад, про знайомство з Джастіном і про їхнє перше побачення 2003 року.

Софі Трюдо

"Він подивився на мене з такою увагою, що я відчула, що переживаю особливий момент. Він сказав мені: "Мені тридцять один рік. Я чекав на тебе тридцять один рік. Що, якщо ми пропустимо етап "моя дівчина" й одразу почнемо з "моя наречена"?", — пише Софі.

Джастін і Софі відсвяткували заручини 2004 року, одружилися 2005 року, а коли Джастін Трюдо став прем'єр-міністром Канади (як і його батько П'єр Елліот Трюдо) 2015 року, у них народилося троє дітей.

У Канаді, на відміну від того, що відбувається в інших країнах, посада дружини глави уряду не передбачає будь-якого офіційного титулу, будь-якої конкретної функції або будь-якого кабінету, яким вона могла б керувати. Незважаючи на це, багато хто вважає Софі першою леді Канади, хоча вона каже, що ніколи не вважала себе такою.

"Це була неофіційна позиція. Це було схоже на плавання по каламутній воді. Тому я зробив те, що повинен був зробити. У мене не було конкретної ролі або певних обов'язків, тож мені було ясно, що я продовжуватиму свій шлях, приділяючи особливу увагу психічному здоров'ю, розладам харчової поведінки та самооцінці", — згадує вона.

Софі Трюдо

Коли вони переїхали до Оттави, у Трюдо була дуже молода сім'я, в якій не обійшлося без проблем.

"Ми адаптувалися. Але адаптація завжди пов'язана з шорами. І добре, що вам не кажуть, на що очікувати, коли ви йдете в політику з молодою сім'єю, тому що на вас чекає багато сюрпризів", — каже Софі. За її словами, це було нелегко, тому що їм із Джастіном довелося виховувати двох маленьких дітей і дуже багато працювати.

Для неї було дуже важливо фізично й емоційно бути поруч зі своїми дітьми в цей час. А оскільки її чоловік узяв на себе дуже важливу роль, яка забирає багато часу, вона повністю присвятила себе забезпеченню їхньої безпеки і благополуччя.

"Я хотіла бути там, коли вони прокинуться вранці і хотіла бути там, коли вони повернуться зі школи. І це те, що я робила досі. Я ніколи не пошкодую про те, що було", — каже Софі.

Кохання для неї теж дуже важлива тема. У своїй книжці вона присвячує цьому цілий розділ, у якому також розповідає про стосунки, способи розуміння одне одного та вразливість. Ось чому рішення, яке вона і Джастін Трюдо прийняли, оголосити про своє розставання, було таким важким.

Софі Трюдо і Джастін Трюдо Фото: Getty Images

Вона зізналася, що розставання пройшло важко.

"Мені довелося поглянути правді в очі і вибрати справжність між справжністю і прихильністю. Я сімейна жінка. Сім'я для мене все, тому що я єдина дитина. Тож ідея зламати цю форму або трансформувати її мене лякала. Мене турбують навіть слова, які ми використовуємо для опису стосунків: або це успіх, і ви залишаєтеся разом, або це провал, і ви йдете різними шляхами. Людям дійсно необхідно розвивати новий словниковий запас у міру того, як вони прокладають свій власний шлях", — зазначила колишня неофіційна перша леді Канади.

Нагадаємо, стало відомо, що зараз Софі зустрічається з Маркосом Беттоллі, 47-річним дитячим хірургом, який працює в дитячій лікарні Східного Онтаріо і є доцентом Університету Оттави.