Дочка знаменитого шеф-кухаря Гордона Рамзі похвалилася новеньким Aston Martin (фото)

Голлі Рамзі любить демонструвати свій богемний спосіб життя. Вона перебуває у стосунках із 29-річним олімпійським плавцем.

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Відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі, чиї ресторани відзначені 16 зірками Мішлен, зробив суворе попередження своїй доньці Голлі після того, як вона з гордістю опублікувала знімок із новеньким престижним спортивним автомобілем марки Aston Martin вартістю 200 000 фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

24-річна дівчина в Instagram продемонструвала блакитний Aston Martin DBX707, а її 57-річний батько був серед коментаторів, які давали поради. На знімку Голлі сяяла, позуючи поруч із розкішним автомобілем. Свій пост вона лаконічно підписала: "Гонка ура ;)". Але її люблячий 57-річний батько Гордон поспішив застерегти і написав: "Рухайтеся обережно, будь ласка, @hollyramsayy". Голлі була одягнена в джинси блакитного кольору, топ і чорне пальто. Свій образ вона доповнила сумкою Dior.

Дочка Гордона Рамзі Голлі Фото: instagram.com/hollyramsayy

Інтернет-зірка перебуває у стосунках із 29-річним олімпійським плавцем Адамом Піті. Пара, яка зустрілася 2021 року в проєкті "Танці з зірками", весь цей час виставляла напоказ свій роман. У червні минулого року вони офіційно підтвердили свої стосунки, а чотири місяці потому спровокували чутки про заручини, коли на пальці Голлі шанувальники помітили каблучку з дорогоцінним каменем. Дочка Рамзі також нещодавно заявила, що її стосунки з Адамом "назавжди". У соціальних мережах пара демонструє свою закоханість.

Раніше Фокус писав, що Гордона Рамзі розкритикували за "найкращу пораду" його тестя. Кріс Хатченсон відмовився дати гроші своєму зятю і порадив йому продати автомобіль перш, ніж просити в борг.