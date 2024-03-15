Дочь знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи похвасталась новеньким Aston Martin (фото)

Холли Рамзи любит демонстрировать свой богемный образ жизни. Она состоит в отношениях с 29-летним олимпийским пловцом.

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Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи, чьи рестораны удостоены 16 звездами Мишлен, сделал строгое предупреждение своей дочери Холли после того, как она с гордостью опубликовала снимок с новеньким престижным спортивным автомобилем марки Aston Martin стоимостью 200 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

24-летняя девушка в Instagram продемонстрировала лазурный Aston Martin DBX707, а ее 57-летний отец был среди комментаторов, дающих советы. На снимке Холли сияла, позируя рядом с роскошным автомобилем. Свой пост она лаконично подписала: "Гонка ура ;)". Но ее любящий 57-летний отец Гордон поспешил предостеречь и написал: "Двигайтесь осторожно, пожалуйста, @hollyramsayy". Холли была одета в джинсы голубого цвета, топ и черное пальто. Свой образ она дополнила сумкой Dior.

Дочь Гордона Рамзи Холли Фото: instagram.com/hollyramsayy

Интернет-звезда состоит в отношениях с 29-летним олимпийским пловцом Адамом Пити. Пара, которая встретилась в 2021 году в проекте "Танцы со звездами", все это время выставляла напоказ свой роман. В июне прошлого года они официально подтвердили свои отношения, а четыре месяца спустя спровоцировали слухи о помолвке, когда на пальце Холли поклонники заметили кольцо с драгоценным камнем. Дочь Рамзи также недавно заявила, что ее отношения с Адамом "навсегда". В социальных сетях пара демонстрирует свою влюбленность.

Ранее Фокус писал, что Гордона Рамзи раскритиковали за "лучший совет" его тестя. Крис Хатченсон отказался дать деньги своему зятю и посоветовал ему продать автомобиль прежде, чем просить в долг.