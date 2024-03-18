Фанати бондіани назвали ідеального кандидата на роль суперагента 007

Роль агента 007 зробила багатьох зірок світовими знаменитостями. Тож не дивно, що охочих стати новим Джеймсом Бондом уже чимало.

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Британський актор Деніел Крейг після 15 років зйомок у франшизі про пригоди Джеймса Бонда залишив свою посаду, залишивши головну роль вакантною, і зараз на неї претендують актори першої величини, такі як Том Харді, Генрі Кавіл, Джеймс Нортон, Емілі Блант, Хелен Міррен та багато інших.. Проте, пише The Sun, фанати вважають, що ідеальним кандидатом на цю роль є 51-річний темношкірий актор Ідріс Ельба.

Роль Бонда перетворила тих, хто грав агента 007 у світових суперзірок. Творці франшизи не соромилися брати її у маловідомих акторів. Наприклад, Шон Коннері, один із найвідоміших Бондів, знявся лише в кількох маловідомих фільмах, перш ніж вперше втілив на екрані образ суперагента 007 у 1962 році у фільмі "Доктор Але". Це принесло йому міжнародну популярність.

Хоча Ідріс і став лідером фанатських симпатій, відомо, що він відмовився від цієї ролі минулого року, щоб зосередитися на угоді з Netflix, де він відіграє головну роль у фільмі "Лютер: Занепале сонце".

Ідріс Ельба Фото: Calvin Klein

Продюсер Джеймса Бонда Барбара Брокколі раніше зізналася, що вибір заміни агенту 007 Крейгу займе багато часу.

"Це важливе рішення. Це не просто підбір ролі. Йдеться про повне переосмислення того, куди ми йдемо", — заявила вона. Брокколі також підтвердила, що Ідріс був "учасником переговорів", щоб стати наступним Бондом.

Барбара додала, що боси Бонда не поспішають називати ім'я актора, оскільки вони хотіли дати акторам та знімальній групі можливість насолодитися останнім фільмом Крейга "Не час помирати".

"Я думаю, ми вирішили, що доти, поки "Не час помирати" не запрацює, і Деніел не зможе ... ну, ми всі не зможемо насолодитися і пожинати плоди чудового перебування Деніела в ролі. Ми поки не збираємося думати чи говорити про кимось ще", – підкреслила вона.

Раніше Фокус писав, що на роль Бонда претендує 30-річний англійський актор Люсьєн Лавісконт, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт.