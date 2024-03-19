Рейчел МакАдамс у стильному вбранні відвідала прем'єру бродвейської вистави (фото)

Актриса свій лаконічний образ доповнила красивими прикрасами. Рейчел рідко дає інтерв'ю і ще рідше знімається для глянцю.

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Канадська акторка Рейчел МакАдамс мала дуже стильний вигляд на червоній доріжці прем'єри бродвейської вистави "Ворог народу" в понеділок, 18 березня, повідомляє Daily Mail.

45-річна Рейчел була одягнена в довгу темно-синю шкіряну спідницю з поясом і темно-синій светр із середнім коміром, довгими рукавами і ребристою в'язкою. Свій образ вона доповнила чорними лаковими туфлями з ремінцем на дуже високих підборах. На ліве зап'ястя МакАдамс одягла масивні золоті браслети з дорогоцінним камінням. Блискуче темне волосся вона поклала в акуратну зачіску, зробивши проділ збоку.

Актриса Рейчел МакАдамс Фото: Getty Images

До актриси в театрі "Коло на площі" приєдналися ще кілька зірок, зокрема Маріса Томей, Ребекка Голл і Ф. Мюррей Абрахам.

У класичній п'єсі Ібсена, що отримала хороші відгуки, у головних ролях знялися Джеремі Стронг зі "Спадщини", а також актори з "Клану Сопрано" і "Білого лотоса" Майкл Імперіолі і Вікторія Педретті з "Привидів будинку на пагорбі".

Рейчел МакАдамс — колишня дівчина знаменитого актора Раяна Гослінга. Вона тримає подалі від уваги публіки своє особисте життя. Акторка і сценарист Джеймі Лінден вперше зав'язали романтичні стосунки ще у квітні 2016 року. Вони рідко з'являються на публіці разом. У 2018 році канадська знаменитість народила сина, а 2020 року — доньку.

Актриса Рейчел МакАдамс Фото: Getty Images

Рейчел знімалася у фільмах "Погані дівчата", "Дружина мандрівника в часі", "Шерлок Холмс: Гра тіней", "Євробачення: Історія вогняної саги" та багатьох інших.

А у квітні минулого року Рейчел МакАдамс знялася для журналу Bustle і розповіла про прийняття себе. Зірка попросила, щоб її фото майже не обробляли, бо не хотіла нічого приховувати.