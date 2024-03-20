Двійник Кейт Міддлтон відреагувала на історію навколо зникнення принцеси Уельської

Гайді Аган є одним із найреалістичніших двійників Кейт Міддлтон. Вона заробляє на цій схожості з 2012 року.

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43-річна британка Гайді Аган з Нортгемптоншира опинилася в центрі уваги після того, як навколо тривалої відсутності Кейт Міддлтон на публіці почали з'являтися найрізноманітніші теорії змови. Зокрема, навіть мала місце версія про те, що принцеса Уельська мертва, і її на публіці замінює інша жінка. Аган — найточніший двійник королівської особи, тому не дивно, що саме їй приписували появу на фермерському ринку у Віндзорі. У бесіді з Mirror Гайді спростувала ці домисли.

Жінка, яка копіювала Кейт протягом 12 років, розповіла, що, коли королівське подружжя відвідувало Windsor Farm Shop, вона давала уроки в танцювально-музичній театральній трупі.

"Очевидно, були деякі припущення про те, чи були на цих кадрах і кадрах Кейт і Вільям. Насправді, мої власні соціальні мережі збожеволіли, оскільки люди думають, що це я, але я знаю, що це не так. Я в той час була на роботі, тому знаю, що це не я. Жарти про Кейт — це одне, але нам потрібно дати їй час зараз, і я впевнена, що вона повернеться після Великодня, як і було сказано раніше", — заявила вона.

Після того, як у 2012 році багато хто відзначив її приголомшливу схожість з королівською особою, вона змінила рід діяльності, залишивши свою роботу в ресторані в Кеттерінгу, і стала з'являтися в ролі двійника Кетрін. Гайді встигла попрацювати в США, Австралії та Китаї. Аган також працювала разом із колегами, які видавали себе за принца Вільяма. За один виступ їй платять від 650 фунтів стерлінгів.

Гайді та її колега, двійник принца Вільяма

Але нещодавні публікації в її Instagram надали платформу для теоретиків змови.

Під нещодавнім повідомленням один із користувачів написав: "Скільки вам заплатили за те, що ви прикидалися нею на фермерському ринку?" Інший сказав: "Знайшов її. Вона в порядку."

"Оскільки Кейт перенесла операцію, я давала концерти, на які приходила, і люди говорили: "Є Кейт", тож це почалося як жарт на тему "ми знайшли Кейт", але тепер це дійсно має припинитися", — вважає Аган.

Раніше Фокус писав, скільки заробляє двійник Кейт Міддлтон.