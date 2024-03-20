Як знизити тиск. Кардіологи назвали 9 найефективніших способів

Нормалізувати тиск можуть не тільки лікарські засоби, а й звична їжа. Деякі зміни в харчуванні допоможуть вам природним чином знизити кров'яний тиск.

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Деякі продукти можуть допомогти впоратися з такими захворюваннями, як діабет, а інші можуть допомогти підтримати здорове функціонування травного тракту. Ба більше, їжа також може підвищити рівень нашої енергії, поліпшити настрій і знизити кров'яний тиск, що особливо важливо для тих, хто страждає на гіпертонію. Про це пише Eating Well.

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Існує безліч способів контролювати кров'яний тиск за допомогою продуктів харчування і зміни способу життя, не покладаючись на ліки. Експерти поділилися науково обґрунтованими порадами, які допоможуть знизити кров'яний тиск природним шляхом.

Остерігайтеся натрію

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"Американська кардіологічна асоціація рекомендує всім, хто страждає на гіпертонію, обмежити споживання натрію до 1500 мг на день", — каже кардіолог, доктор медичних наук Панкадж Лал.

Більшість людей споживають велику кількість солі з готових страв, оскільки їжа, яку ми їмо поза домом, зазвичай містить більше натрію порівняно з їжею, приготованою вдома. Він також може надходити з таких джерел, як приправи, консерви, крекери або чіпси. Ви можете бути здивовані, виявивши, що ваш улюблений соус для барбекю містить величезну кількість натрію. Лал також рекомендує використовувати замінники солі під час приготування їжі, наприклад, сушені трави.

Не забувайте про калій

"Включаючи до свого раціону більше продуктів, багатих на калій, як-от шпинат, солодка картопля, бобові та авокадо, ви можете збалансувати негативний вплив солі на ваш кров'яний тиск", — каже Вероніка Роуз. Тоді як натрій підвищує кров'яний тиск через затримку рідини, калій не тільки зменшує вплив натрію, а й також допомагає зменшити напругу в стінках кровоносних судин.

Вибирайте цільнозернові продукти

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"Цільнозернові продукти можуть поліпшити здоров'я серця, тому що вони багаті на клітковину і можуть допомогти знизити кров'яний тиск і рівень холестерину", — каже медіа-дієтологиня, Бонні Тауб-Дікс. Вибирайте цільнозерновий хліб, коричневий рис, макарони з цільнозернового борошна, сорго і овес.

Більше рухайтеся

"Найкращі ліки від високого кров'яного тиску — це активний спосіб життя. Спробуйте хоча б 30 хвилин помірних фізичних вправ п'ять днів на тиждень або енергійну діяльність протягом 75 хвилин на тиждень", — каже Лал. Знайдіть активність, яка вам до вподоби і дотримуйтеся її в довгостроковій перспективі. Танці, піші прогулянки, пілатес та їзда на велосипеді — усе це зараховується до хвилин фізичної активності.

Збільште споживання кальцію

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Кальцій не лише підтримує кістки, а й допомагає підтримувати кров'яний тиск у нормі. "Кальцій допомагає кровоносним судинам стискатися і розслаблятися, коли це необхідно, забезпечуючи більш плавний кровотік і зменшуючи навантаження на стінки артерій", — зазначає Роуз. Якщо ви любите молочні продукти, йогурт, сир, сир і молоко — то зможете задовольнити свою добову потребу в кальції. Якщо ви не любите молочні продукти або маєте непереносимість лактози, ви можете отримати достатню кількість кальцію, випиваючи збагачений апельсиновий сік і вживаючи капусту, шпинат, тофу, консервований лосось або сардини.

Додайте в раціон насіння та горіхи

Незалежно від того, чи віддаєте перевагу ви фісташкам, волоським горіхам, мигдалю або насінню соняшнику, вживання насіння і горіхів може допомогти знизити ризик захворювань серця. "Доведено, що горіхи і насіння підтримують здоров'я серця, а також містять магній і калій, клітковину, антиоксиданти і вітаміни, що допомагають знизити кров'яний тиск", — каже Дікс. Принадність горіхів і насіння в їхній універсальності. Їх можна додати в пластівці, вівсянку, йогурт, суп або салат. Тільки обов'язково вибирайте несолоні варіанти.

Обмежте вживання алкоголю

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"Щоденне вживання алкоголю також може збільшити ризик розвитку гіпертонії. У рекомендаціях зазначено не більше двох порцій на день для чоловіків і однієї порції на день для жінок, — каже Лал. Проте вам не обов'язково повністю відмовлятися від алкоголю, якщо цього не передбачає ваш стан здоров'я.

Додайте магній

Магній — один із найважливіших мінералів, він бере участь у понад 300 функціях організму і відіграє роль у регуляції артеріального тиску. "Магній — мінерал, який допомагає регулювати кров'яний тиск шляхом розслаблення кровоносних судин", — зазначає Роуз. Магній можна отримати з таких продуктів як цільнозерновий хліб, гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кеш'ю, чорна квасоля і чорний шоколад.

Їжте більше ягід

"Ягоди багаті на природні сполуки, звані флавоноїдами, які відіграють роль у контролі гіпертонії", — каже Тауб-Дікс. Дослідження показали, що ягоди можуть допомогти нормалізувати кров'яний тиск у людей з гіпертонією. Крім того, вони містять велику кількість клітковини, а дієта з високим вмістом клітковини позитивно впливає на кров'яний тиск.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.