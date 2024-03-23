Стало відомо, як принцесу Шарлотту називають у школі та батьки

Принц і принцеса Уельські намагаються робити все можливе, щоб забезпечити своїм дітям якомога нормальне дитинство. Тому принцеса Шарлотта та принц Джордж не користуються королівськими титулами у школі.

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Єдину доньку Кейт Міддлтон та принца Вільяма звуть Шарлотта Елізабет Діана, а її повний офіційний титул — Її Королівська Високість Принцеса Шарлотта Кембриджська. Але щоб вона не виділялася в класі, молода королівська персона використовує титул батьків як прізвище. Про це пише Mirror.

У школі правнучку покійної королеви Єлизавети ІІ називали Шарлоттою Кембриджською, а тепер, можливо, Шарлоттою Уельською, оскільки титул її батьків змінився у вересні 2022 року після смерті бабусі принца Вільяма.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Старшого брата Шарлотти звуть Джордж Олександр Луї і Його Королівська Високість Принц Джордж Кембриджський, але в школі його називають Джорджем Кембриджським (або ж Уельським).

Як відомо, і принц Вільям, і принц Гаррі свого часу використовували титул батька Чарльза під час навчання. Тому вони також були Уельськими.

Принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

Також у Шарлотти є два прізвиська, які дали їй батьки. Одного разу принц Вільям покликав свою доньку на Королівській виставці квітів у Челсі, сказавши "міньйонетка", що є французьким словом, яке означає "маленька, мила та ніжна". Крім того, стало відомо, що Кейт Міддлтон назвала свою доньку Лотті після офіційної поїздки до Північної Ірландії у 2019 році.

Нагадаємо, який титул отримає принцеса Шарлотта, коли Вільям стане королем.

Також Фокус писав про риси принцеси Шарлотти, які роблять її популярною в школі.