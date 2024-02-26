Розкрито дві головні риси принцеси Шарлотти, які роблять її популярною в школі

Кейт Міддлтон і принц Вільям виховують трьох спільних дітей — Джорджа, Шарлотту й Луї. Єдина донька подружжя наразі третя в черзі на британський престол.

Related video

Розкрито дві важливі риси особистості, які роблять принцесу Шарлотту "дуже популярною" в школі, розповідає королівський експерт. Про це пише Mirror.

Ці характеристики життєво важливі для будь-якого члена королівської родини, який хоче догодити публіці або подобатися друзям.

Принцеса Шарлотта, найбагатша дитина у світі, за останній рік привернула увагу публіки завдяки своєму зрілому підходу до життя. Доньку Кейт Міддлтон та принца Вільяма хвалять за те, що вона тримає своїх двох братів під контролем і дотримується королівського протоколу. Втім, у школі монарша персона "просто ще одна з дітей", і її "обожнюють".

Інсайдер розповів: "Шарлотта така добра і привітна, і інші діти обожнюють її". Повідомляється, що Шарлотта дуже популярна у школі і "владна", коли перебуває вдома зі своїми братами Джорджем та Луї, але знає, як завоювати увагу людей, будучи найдобрішою та найпривітнішою людиною в кімнаті.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Королівські спостерігачі кажуть, що це не дивно, що спадкоємці принца Вільяма та Кейт Міддлтон це щасливі особистості. А їхніх батьків раніше хвалили за "практичний" підхід до виховання та запобігання суперництву між братами та сестрою.

Нещодавно стало відомо, що принцеса Шарлотта вже йде по стопах багатьох інших членів британської королівської родини, оскільки вона висловила інтерес до мистецтва, популярного серед багатьох членів її родини.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Її пристрасть до танців поділяла її покійна бабуся, принцеса Діана, а також королева Камілла та герцогиня Единбурзька Софі. А найбільше Шарлотта любить балет та чечітку.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта влаштувала Кейт Міддлтон спа-день.

Також Фокус писав про те, який титул буде в принцеси Шарлотти, коли принц Вільям стане королем Великої Британії.