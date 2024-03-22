Вбивці колагену: 6 продуктів, які прискорюють старіння і появу зморшок

Молодість та краса нашої шкіри багато в чому залежить від харчових звичок і продуктів харчування, яким ми віддаємо перевагу. Відмовтеся від цих семи продуктів, якщо хочете відтермінувати старіння шкіри і появу зморшок.

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Руйнування колагену й еластину в шкірі — цілком природний процес. Ми починаємо втрачати колаген, який відповідає за збереження еластичності, здоров'я і молодості шкіри, вже у віці двадцяти років, і це зниження відбувається набагато швидше саме під час та після менопаузи. Постійний вплив сонячного світла та ультрафіолетових променів за відсутності захисту, стрес і нестача сну — все це руйнує колаген. Але не нехтуйте важливістю збалансованої дієти, наповненої здоровою та поживною їжею. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра мала кращий вигляд, постарайтеся уникати цих семи продуктів, що руйнують колаген і сприяють появі зморщок та заломів на шкірі. Про це пише She Finds.

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Макарони та рис

Фото: Pixabay

Рафіновані вуглеводи можуть пошкодити колаген і тканини шкіри. Вам не обов'язково повністю виключати макарони або рис зі свого раціону, але заміна їх на коричневий рис або цільнозернові макарони допоможе знизити рівень цукру в крові та запобігти запаленню. Збільшення кількості споживаного білка може допомогти придушити тягу до більш рафінованих вуглеводів.

Солодкі пластівці

Вони замасковані під здорову їжу для сніданку, але деякі крупи містять багато цукру і мало вітамінів, мінералів, білків та корисних жирів. Вживання подібних продуктів викликає різкі стрибки цукру, що провокує підвищений апетит і тягу до шкідливих продуктів. Цукор також є провідним чинником запалення в організмі.

Газована вода

Фото: Freepik

Подібно до солодких пластівців, газована вода містить велику кількість цукру. Вживання всього цього цукру не тільки викликає у вас більшу спрагу і меншу гідратацію, ніж якби ви пили чисту воду, а й також сприяє запаленню в організмі, що проявляється, зокрема, і на шкірі.

Смажена їжа

Смачні смажені продукти, такі як картопля фрі або смажені палички з кабачків, є основними харчовими джерелами запалень, що сприяють розпаду колагену. Насолоджуйтеся ними час від часу або замініть на більш корисний варіант — запечіть у духовці.

Хліб

Фото: Freepik

Подібно до макаронів і рису, білий хліб являє собою рафінований вуглевод, який дуже приємний на смак, але може посилити запалення в організмі. Ви можете замінити білий хліб на корисніші альтернативи, наприклад на цільнозерновий хліб або хліб на заквасці з твердих сортів пшениці.

Цукерки

Кому не хочеться час від часу з'їсти що-небудь солодке, особливо якщо вам нудно або ви їдете на велику відстань і хочете бути бадьорішими. Поласувати час від часу шоколадкою або карамелькою — цілком здоровий варіант, але якщо цукерки стануть щоденною звичкою, це може посилити запалення, вплинути на шкіру і спричинити проблеми із зубами.

Поміркованість є ключовим моментом щодо всіх цих продуктів, оскільки ви маєте розуміти, що жоден з них не принесе жодної користі вашому колагену.

Нагадаємо, 5 напоїв, які підвищать вироблення колагену і повернуть молодість.

Раніше Фокус писав про те, які звички допоможуть запобігти старінню шкіри і зберегти колаген

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.