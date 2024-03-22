Дієтологиня назвала 5 найкращих продуктів для росту нігтів та волосся

Волосся та нігті — це відображення нашого здоров'я, тому щоб підтримувати їхню красу не достатньо лише якісного догляду, потрібно дбати про них зсередини. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає, яку роль у здоров'ї волосся відіграє харчування, та що потрібно їсти, щоб мати блискучу шевелюру та міцні нігті.

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Збалансоване харчування, здоровий спосіб життя і правильний догляд грають ключову роль у підтримці краси волосся та міцності нігтів. Тому продукти на вашій тарілці не менш важливі, особливо навесні. коли волосся потребує живлення та відновлення. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу про топ 5 продуктів, які сприяють росту та здоров'ю волосся і нігтів.

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Жирна риба

Фото: Freepik

Дієтологиня наголошує, що жирна риба, така як лосось, сардини, скумбрія, оселедець, є відмінним джерелом незамінних жирних кислот (НЖК), зокрема, ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) і докозагексаєнової кислоти (ДГК), які грають важливу роль у зміцненні структури волосся та нігтів, адже беруть участь у процесах клітинної мембранної функції. Крім того, омега-3 мають антиоксидантні властивості, які допомагають уберегти волосся і нігті від пошкоджень.

Наукові дослідження також підтверджують, що регулярне споживання жирної риби сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду волосся та нігтів, здоровому росту, зменшенню ламкості та втрати волосся, а також підвищенням їхнього природного блиску та сили.

Горіхи та насіння

Фото: Pixabay

Різноманітні горіхи та насіння — є важливими джерелами багатьох поживних речовин, які сприяють здоров'ю і росту волосся та нігтів. Вони містять цинк, який грає ключову роль у зміцненні структури волосся та нігтів. Цинк бере участь у синтезі білків та ДНК, що дуже важливо для росту клітин. Селен допомагає боротися з окислювальним стресом, що призводить до пошкодження волосся та нігтів. Він також сприяє виробленню антиоксидантів, що забезпечує захист клітин від шкідливого впливу вільних радикалів.

Вітамін E допомагає зберегти волосся та нігті від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, а також підтримує здоровий кровообіг, що важливо для доставлення необхідних поживних речовин до волосся та нігтів.

"Горіхи та насіння також містять омега-3 жирні кислоти, які покращують структуру волосся та нігтів, зменшують ламкість і покращують їхній зовнішній вигляд. Нехай в Вашому раціоні будуть різноманітні горіхи та насіння для забезпечення необхідного вмісту усіх поживних речовин", — радить Аліна Дяченко.

Волоський горіх, мигдаль, фундук, фісташки, насіння чіа, соняшникове, кунжут — все це ідеальне корисне доповнення до вашого раціону. Горіхи можна їсти на перекус (бажано не перевищуючи норму, адже вони калорійні, достатньо до 30 г на порцію), додавати їх та насіння до салатів. бутербродів та смузі.

Яйця

Фото: Pixabay

Яйця багаті біотином, який відіграє ключову роль у метаболізмі жирів, вуглеводів і амінокислот, що необхідно для здорового росту і структури волосся та нігтів. Вони містять велику кількість білка, який є будівельним матеріалом для волосся та нігтів. Вітамін D, який міститься у яйцях, впливає на функціонування фолікул волосся і підтримує їхній здоровий ріст. Вітамін А є необхідним для регенерації шкіри та забезпечує здоров'я нігтів, а також сприяє здоровому росту волосся. Яйця також містять різні вітаміни групи B, які регулюють ріст і структуру волосся та нігтів.

Овочі та фрукти

Фото: Freepik

Вітамін C допомагає зберегти волосся та нігті від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Він також підтримує синтез колагену, який важливий для здоров'я шкіри та волосся.

" Апельсини, грейпфрути, ківі, болгарський перець, броколі та брюссельська капуста, є прекрасними джерелами вітаміну C. Тому намагайтеся щодня вживати якийсь із цих продуктів, щоб отримувати порцію необхідного вітаміну.", — каже дієтологиня.

Фрукти та овочі, такі як морква, солодкий перець, манго і шпинат, містять великі кількості бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін A, який сприяє здоров'ю волосся та нігтів.

Фрукти, такі як авокадо та ківі, а також овочі, такі як шпинат і броколі, є джерелами вітаміну E, який захищає клітини від окислювального стресу і сприяє здоров'ю волосся та нігтів.

"Також підтримувати здоров'я шкіри та волосся допомагає бета-каротин. Фрукти та овочі червоного, помаранчевого та жовтого кольорів, такі як морква, цукіні, помідори та манго, містять значну кількість бета-каротину, тому варто обов'язково включати їх у свій раціон", — радить Аліна Дяченко.

Нежирне м'ясо

Фото: Getty Images

М'ясо є високоякісним джерелом білка, який є будівельним матеріалом для волосся та нігтів. Білок складається з амінокислот, необхідних для синтезу кератину, основного білка, з якого складається волосся та нігті. М'ясо містить гемове залізо, яке краще засвоюється організмом порівняно з негемовим залізом, що міститься у рослинних джерелах.

Дієтологиня наголошує, що залізо необхідне для транспорту кисню до фолікула волосся та клітин шкіри, забезпечуючи їхній здоровий ріст.

"М'ясо — чудове джерело цинку, який бере участь у процесах синтезу білків та ДНК, що критично важливо для росту клітин. Крім того, м'ясо містить вітаміни групи B, які сприяють здоров'ю волосся та нігтів, регулюючи їхній ріст і структуру", — наголошує Аліна Дяченко.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.