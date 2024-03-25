Брітні Спірс продемонструвала підтягнуту фігуру в яскравому жовтому купальнику (фото, відео)

Співачка вирушила у відпустку і поділилася яскравими фотографіями. Вона також розповіла про останню дієту, яку пробувала.

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Американська співачка і танцівниця Брітні Спірс продемонструвала свою фігуру в ефектному купальнику під час відпустки в тропіках. 24 березня вона опублікувала спекотне відео, повідомляє Daily Mail.

42-річна співачка Baby One More Time проводить час на мальовничому пляжі.

Вона продемонструвала підтягнуту фігуру, одягнувши яскравий жовтий купальник із тонкими бретелями. Артистка доповнила свій образ великими коричневими окулярами, щоб захистити очі від яскравого сонячного світла. На одних кадрах світлі локони Брітні були зібрані в недбалий пучок, даючи змогу кільком пасмам, що вибилися, впасти їй на лоб.

Брітні Спірс на відпочинку Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

На інших вона розпустила волосся, тож її локони природним чином спадали по плечах. Вона вибрала мінімум аксесуарів і одягла тільки біле намисто.

Брітні Спірс на пляжі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Протягом усього кліпу фоном грав трек La Combi Versace Розалії і Токіші. До свого посту Спірс просто додала три смайлики з рожевими квітками.

Знаменитість тримає своїх шанувальників у курсі під час своєї веселої подорожі. Цього тижня вона опублікувала фотографії в модному бікіні з леопардовим принтом біля океану.

Своя незабутня відпустка Брітні сталася незабаром після того, як співачка заявила, що вона "занадто крихітна і слабка", щоб ділитися більш пікантними фотографіями в соціальних мережах. За її словами, вона увійшла в новий "духовний вимір", і це заслуга останньої дієти, яку вона пробувала. Вона розповіла своїм послідовникам, що почала пробувати періодичне голодування, коли прочитала книжку Стівена Гаррода Бунера "Перетворювальна сила голодування: шлях до духовного, фізичного та емоційного омолодження".

"Це може викликати у вас слабкість на кілька днів, але потім ви отримаєте природний кайф від усіх токсинів, що виділяються...", — зазначила знаменита співачка.

Нагадаємо, 4 березня Сем Асгарі висловився про розлучення з Брітні Спірс. Зіркова пара зустрічалася близько шести років, перш ніж одружитися у 2022. Через рік вони повідомили про розлучення.