Том Круз почав зйомки в "Місія нездійсненна - 8" (відео)

Том Круз сподівається, що остання частина франшизи виправдає витрачені кошти касовими зборами. Попередня картина, "Місія нездійсненна-7" провалилася в прокаті.

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61-річний американський актор Том Круз продемонстрував чудову форму на зйомках фільму "Місія нездійсненна-8". Його помітили, коли він проносився повз будівлю парламенту у Вестмінстері в центрі Лондона, пише The Mirror. На ньому був чорний плащ, темні штани і біла сорочка зі слідами бутафорської крові на комірі.

Голлівудська знаменитість першої величини зараз працює над останньою частиною франшизи-блокбастера. Він грає Ітана Слейтера, висококваліфікованого польового агента й оперативника Загону нездійсненної місії. Вайтголл, Парламентська площа і Вестмінстерський міст перетворилися на поле битви під час зйомок, оскільки Ітана переслідує безжальна армія і поліція знаковими місцями. Туристична точка, до якої входить вежа з годинником Біг-Бен, була оточена на час зйомок, на кадрах було видно вогні, камери і поліцейського.

Круз прилетів до Великої Британії з Тампи, штат Флорида, на своєму приватному літаку, а потім його сфотографували на чорному гелікоптері, що сідає в чорний вертоліт, який доправив його на знімальний майданчик останньої частини "франшизи".

До Тома приєдналася зірка "Корони" Ванесса Кірбі, яка виконує роль Аланни Міцополіс. Есай Моралес втілить на екрані персонаж антагноїста Габріеля.

"Місія нездійсненна-8" наразі не має назви, але, найімовірніше, називатиметься "Місія нездійсненна: Смертельна розплата, частина друга", оскільки це пряме продовження першої частини, випущеної 2023 року.

Останній фільм франшизи виявився гіршим за касовими зборами порівняно з попередніми, незважаючи на всі спроби Тома "витягнути" її. Зокрема, його дуже турбував той факт, що "Оппенгеймер" затьмарив його картину. Побоювання були не безпідставні: фільм Крістофера Нолана зібрав у прокаті майже на $400 мільйонів доларів більше, ніж "Місія нездійсненна: Смертельна розплата".

Серія фільмів "Місія нездійсненна", що починається 1996 року, заснована на однойменному телесеріалі 1966 року. Минулого тижня знімальна група знімала епізоди на автостраді M25. Восьмикілометрову ділянку автостради перекрито в обох напрямках через знесення мосту недалеко від Суррея. На його місці встановлено нову переправу в рамках проекту модернізації вартістю 317 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зйомки фільму "Місія нездійсненна" проходили біля ділянки дороги між розв'язками 10 і 11, яка закривалася о 21:00 у п'ятницю ввечері і залишалася закритою до понеділка.

Раніше Фокус писав, що Том Круз розлучився з росіянкою Ельсіною Хайровою після нетривалого роману.