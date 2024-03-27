Мати Майкла Джексона судиться з його сином через спадщину поп-короля

Під час триваючої судової тяганини Кетрін, мати Майкла Джексона, завдала удару у відповідь по його синові Бігі, раніше відомому як Бланкет. Сім'я короля поп-музики продовжує битву за його спадщину.

Related video

Нова тяганина через спадщину Майкла Джексона пов'язана з тим, що розпорядники майна короля поп-музики Джон Бранка і Джон Макклейн продали половину видавничих і майстер-записів співака компанії Sony за 600 мільйонів доларів. Троє дітей Майкла, Бігі, 22 роки, Періс, 25 років і Прінс, 27 років, очевидно, висловилися за продаж, а Кетрін подала апеляцію проти нього. Про це пише Daily Mail.

Бігі стверджував, що його бабуся повинна сама оплатити судові витрати по апеляції, а не покривати їх майном його покійного батька.

Однак у новому документі, отриманому People, Кетрін стверджує, що розпорядники майна, яке оцінюють у 1,5 мільярда доларів, можуть дозволити собі оплатити її судові витрати і повинні це зробити. На її думку, гроші на оплату її витрат можна взяти зі спадщини її сина, і при цьому жодних "збитків кредиторам або шкоди спадщині чи будь-якій зацікавленій особі" завдано не буде.

Кетрін Джексон з онуком Прінсом

У заяві Кетрін додано: "Це значно перевищує її потенційні зобов'язання і залишає сотні мільйонів доларів доступними для інших бенефіціарів".

Кетрін отримує допомогу від субтрасту, створеного за заповітом Майкла, але не є прямим бенефіціаром нерухомого майна свого покійного сина.

Судячи з усього, вона отримала близько півмільйона доларів судових витрат за апеляцією проти продажу Sony, яка все ще перебуває на розгляді.

Як заперечення Бігі, його адвокати стверджували, що фінансування апеляції Кетрін було б марним для маєтку, який, на їхню думку, у будь-якому разі навряд чи буде успішним.

"З огляду на такі шанси, Бігі вирішив не витрачати свої ресурси на участь в апеляції. Проте Кетрін вирішила оскаржити рішення суду. Це рішення не на користь спадкоємців", — кажуть юристи.

Майкл Джексон помер у віці 50 років 2009 року від зупинки серця, яку він переніс після прийому пропофолу як снодійного.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Він залишив усі свої гроші своїм трьом дітям і своїй матері Кетрін, яка взяла на себе опіку над Прінсом, Періс і Бланкетом, які були неповнолітніми на момент смерті Майкла.

Бігі — син Майкла Джексона

Останніми роками його спадщина знову опинилася під пильною увагою через давні звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми.

Хоча Майкл був виправданий 2005 року, звинувачення, як і раніше, звучать у публічній сфері, зокрема в документальному серіалі 2019 року "Залишаючи Неверленд".

Раніше в центрі скандалу опинився брат Майкла — Джермейн. Рідного брата Майкла Джексона, музиканта і продюсера Джермейна Джексона звинуватили в сексуальному насильстві. Позивачкою виступила Рита Баррет, з якою Джексон працював у минулому.