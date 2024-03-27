Зірку "Діамантової руки" перевели з психіатричної клініки в реанімацію

Світлана Світлична потрапила до лікарні через проблеми із серцем. Останнім часом акторка страждала від хвороби Альцгеймера.

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Радянська акторка Світлана Світлична потрапила до лікарні. Про це повідомив син артистки Олексій Івашов, пише РИА Новости.

Івашов додав, що його матір госпіталізували, але не зміг підтвердити, що вона в реанімації. На запитання про самопочуття Світличної син зірки відповів, що наразі не має в своєму розпорядженні будь-якої інформації, оскільки його не пропустили в лікарню.

У листопаді 2022 року Івашов повідомляв, що його мати тепер буде на постійній основі перебувати в стаціонарі на лікуванні в психіатричному відділенні. Світлану Світличну визначили в медичний заклад імені В. А. Гіляровського на вулиці Матроська Тиша.

Родич радянської кінозірки повідомив, що в артистки діагностували хворобу Альцгеймера. Три роки тому повідомлялося, що вона зникла. Її син звернувся в поліцію, а потім Світлична несподівано знайшлася на зйомках ток-шоу.

Що відомо про Світлану Світличну

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року у вірменському місті Гюмрі (тоді воно називалося Ленінакан).

Її батько був військовим, тому сім'я часто переїжджала і Світлана в дитинстві жила в Німеччині, Австрії та Прибалтиці.

У 1963-1993 роках вона була акторкою Театру-студії кіноактора.

У кіно Світлична дебютувала 1960 року у фільмі "Колискова". Популярність прийшла до неї після епізодичної ролі Анни Сергіївни в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука" (1969).

Світлана Світлична та Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука" Фото: Скриншот

У 2012 році Світлана Світлична зіграла головну роль у драмі голландського режисера Йоса Стеллінга "Дівчина і смерть", де її партнерами стали Сергій Маковецій і Рената Литвинова.

Акторка була одружена з народним артистом Росії Володимиром Івашовим (1939-1995), зіркою фільму "Балада про солдата". У сім'ї народилися двоє синів Олексій і Олег. Олег помер кілька років тому.

Нагадаємо, в лютому цього року померла акторка Вікторія Островська, ще одна зірка комедії "Діамантова рука". Островська зіграла в крихітному епізоді, але запам'яталася глядачам, а її фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" стала крилатою. Акторці було 85 років.