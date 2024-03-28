Демі Мур у золотистому костюмі знялася для глянцю (фото)

Стиліст знаменитості позував разом з нею та розповів про роботу з відомою клієнткою. Бред Горескі допомагає одягатися Демі з 2008 року.

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61-річна американська акторка Демі Мур знялася для голлівудського глянцю разом зі своїм стилістом. Знімками знаменитість ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Святкуємо єдиного і неповторного Бреда Горескі на обкладинці випуску Hollywood Reporter "Сильні стилісти"", — написала колишня дружина Брюса Вілліса.

The Hollywood Reporter напередодні назвав 25 найкращих стилістів шоу-бізнесу.

Для свіжого випуску було представлено п’ять різних обкладинок, на яких п’ять найкращих стилістів позували зі своїми клієнтами-суперзірками.

Демі Мур знялася зі своїм давнім стилістом Бредом Горескі, з яким вона працює з 2008 року.

Демі Мур та Бред Горескі

Карді Бі позувала зі своїм стилістом Колліном Картером, а Емілі Блант з Джесікою Пастер.

Емілі Блант зі своєю стилісткою

Демі Мур та Бред Горескі одягли Tom Ford для фотосесії The Hollywood Reporter, демонструючи костюми бронзового відтінку та сорочки на ґудзиках.

Демі Мур та Бред Горескі

Бред розповів виданню, що він почав працювати на Демі у 2008 році, після того, як вони спочатку познайомилися, коли вона працювала асистентом у Рейчел Зої.

Стиліст розповів про її вбрання в січні 2024 року, яке Мур одягла на прем’єру "Ворожнеча: Капоте проти лебедів" в Нью-Йорку. Кінозірка тоді продемонструвала чорно-білу сукню-лебідь від Balmain, у яку, за його словами, закохалася під час примірки.

Демі Мур

"Я міг сказати, що вона почувалася красивою та могутньою. Я думаю, що сукня говорить сама за себе – вона була веселою, грайливою та водночас елегантною", — зізнався Горескі.

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.

Також Фокус писав про хворобу доньки Демі Мур.