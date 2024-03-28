Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті заручилися - ЗМІ

Поки Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті ніяк не коментують чутки про їх заручини.

Related video

Відомий 49-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо заручився зі своєю 25-річною дівчиною, моделлю Вітторією Черетті. Таку інформацію припустили американські ЗМІ побачивши на безіменному пальці правої руки дівчини блискучу каблучку.

Зокрема, каблучку на пальці моделі помітили, коли вона була на обіді зі своїм коханим у вівторок, 26 березня, у мексиканському ресторані Yuca’s у Лос-Анджелесі.

Зірка фільму "Титанік" та "Легенда Г'ю Гласса" одягнув для виходу повсякденний образ з білою футболкою та шортами, доповнени все він чорною бейсболкою LA Dodgers і маскою на підборідді. Тим часом італійська модель одягла низькі мішкуваті джинси з поясом і чорно-білий светр поверх білої майки. Її волосся було зібране, а образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та купою срібних намист з ланцюжків. Але найбільше увагу привернула каблучка на її пальці.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті Фото: media.assettype.com

Наразі невідомо, чи обручка на пальці моделі справді є обручкою на заручини і пара дійсно готується до весілля, чи це просто прикраса. Варто відзначити, що Ді Капріо та Черетті зустрічаються з минулого літа, хоча з’являлися чутки, що пара тимчасово розходилася. Хоча Ді Капріо ніколи раніше не був одружений, протягом багатьох років його пов’язували з багатьма актрисами та моделями. А от Черетті раніше протягом трьох років була одружена з італійським діджеєм Маттео Міллері.

Однак вже згодом джерело приближене до пари не підтвердило, що чутки про заручини дійсні. Виявилося, що Черетті просто носить каблучку на цьому пальці.

"Леонардо Ді Капріо не заручений зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, незважаючи на нещодавні припущення, викликані тим, що Черетті носить каблучку на лівій руці", — відзначило джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали, Девід Бекхем вирушив у відпустку на борту нової розкішної яхти. Крім цього, Даша Астаф'єва вийшла заміж.