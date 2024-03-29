Демі Мур продемонструвала фігуру в розкішній сукні Schiaparelli (фото)

Зірка екрану відвідала вечірку в компанії свого стиліста. Мур та Горескі співпрацюють з 2008 року.

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61-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала свої підтягнуті руки на нових фотографіях, опублікованих в Instagram.

Колишня дружина Брюса Вілліса продемонструвала сукню кремового відтінку з унікальним золотистим металевим декоруванням. Біле вбрання Schiaparelli мало необроблені шви. Волосся Демі Мур залишила розпущеним та зробила легкий макіяж, коли приєдналася до свого давнього стиліста Бреда Горескі.

"Вчорашня вечеря @hollywoodreporter "Потужні стилісти" у Schiaparelli. Маю честь бути твоєю супутницею @bradgoreski!" — написала зірка фільму "Привид".

Демі Мур та Бред Горескі

Акторка доповнила образ масивними золотими сережками та браслетами, які пасували до металевих акцентів на декольте сукні. Мур додала до сукні золоті босоніжки.

Демі Мур

"Найкраще побачення! Обожнюю бути у цій модній пригоді з тобою! Дякую, що з'явилася заради мене", — відповів Демі її стиліст.

Горескі та Демі Мур працюють разом із 2008 року, і він зображений на одній із п’яти обкладинок видання The Hollywood Reporter’s Power Stylists разом із зірковою клієнткою.

Демі Мур та Бред Горескі

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.

Також Фокус писав про хворобу доньки Демі Мур.