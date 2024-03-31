Календар магнітних бур на квітень 2024: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати у квітні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Коли магнітні бурі очікувати у квітні?

За даними метеорологів, у квітні відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:

1-3 квітня — магнітна буря середньої сили;

10-11 квітня — слабка буря;

16-17 квітня — буря середньої інтенсивності;

20-21 квітня — найсильніша в місяці буря.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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