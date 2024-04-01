Кендалл Дженнер у довгій білій сукні продемонструвала струнку фігуру (фото)

Одна з клану Кардаш'ян опублікувала серію нових фотографій. Зірка подіумів показала елегантний образ у дуже красивій сукні.

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Американська модель, актриса і світська левиця Кендалл Дженнер мала приголомшливий вигляд у шикарній сукні вартістю 3 тисячі доларів у великодню неділю, повідомляє Daily Mail.

28-річна зірка, яка нещодавно продемонструвала свою відточену в тренажерному залі фігуру, просуваючи Ало Йогу, опублікувала у своєму Instagram чудові світлини, що демонструють одне з її улюблених вбрань. Одягнувши сукню Rodarte з шовкового крепу з акцентами з оксамитових чорних стрічок, красуня-брюнетка випромінювала гламур і вишуканість, позуючи в красивому саду. "Сукня моєї мрії", — підписала знімок Кендал.

Її мама Кріс Дженнер влаштувала великодню вечірку для онуків у суботу. У знаменитої бабусі загалом 13 онуків віком від 14 років до майже п'яти місяців. Кріс перетворила свій будинок на країну чудес з безліччю м'яких іграшок і захопливих занять.

Повідомлення в соціальних мережах з'явилося після новини про те, що Кендалл і її колишній партнер баскетболіст Девін Букер "працюють над своїми стосунками" на тлі недавніх чуток про примирення.

За словами інсайдера, близькі Кендалл були здивовані розривом стосунків пари. Кажуть, що знаменита сім'я зірки дуже "любить" Девіна і "повністю підтримує ці стосунки".

Пара почала зустрічатися 2018 року, а потім вони розлучилися в листопаді 2022 року.

У середині грудня повідомлялося, що Кендалл закрутила роман із репером Bad Bunny, справжнє ім'я якого Беніто Мартінес Окасіо, разом вони прожили майже рік.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що Кендалл Дженнер розійшлася з бойфрендом після року стосунків. Знаменитості мають напружені графіки і від початку розуміли, що вони разом не надовго.