"Трохи боляче": Брітні Спірс розповіла про першу процедуру лазерного омолодження обличчя (фото)

42-річна поп-зірка заявила, що стала виглядати молодшою. Вона також продемонструвала своє волосся, кольором якого залишилася незадоволена.

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Американська співачка і танцівниця Брітні Спірс розповіла своїм шанувальникам про першу процедуру лазерного оброблення обличчя та зміну кольору волосся. Знаменитість опублікувала в Instagram відповідне відео.

42-річна поп-зірка продемонструвала свої розкішні локони, які вона нещодавно перефарбувалася в яскравий блонд. У підписі співачка Toxic пояснила, що шкодує про нову зачіску і збирається змінити її на ту, яка їй подобається.

"Я не дуже добре доглядаю за собою... Я не фарбувала нігті вже два місяці, а свою першу лазерну обробку обличчя я зробила лише тиждень тому", — розповіла вона. "Хоча це трохи боляче... не фанат...", — поділилася співачка.

Що стосується кольору волосся, хіт-мейкерка Womanizer розповіла: "Я завжди хотіла, щоб моє волосся було білим, світлим, і що ж, я зробила це і абсолютно ненавиджу це... Він (колір волосся — ред.) насправді занадто білий, тож завтра виправлю!!! Я виглядаю набагато молодшою, це мене трохи лякає..."

Вона відчувала зміни зовнішності вже рано вранці, коли прокинулася. "Мої очі тепер здаються дуже великими, але мені це, чесно кажучи, не подобається". Я прокинулася в ліжку і пила імбир, намагаючись усвідомити це...", — поділилася зірка.

Її пост з'явився після того недавнього відпочинку на океані в невідомому місці. Раніше Брітні поділилася фанатами, як проводить відпустку і опублікувала кілька спекотних фотографій у купальнику. "У цій поїздці сталося багато речей, про які я не розповідаю", — написала суперзірка.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що Брітні Спірс продемонструвала підтягнуту фігуру в яскравому жовтому купальнику. Співачка вирушила у відпустку і поділилася яскравими фотографіями. Вона також розповіла про останню дієту, яку пробувала.