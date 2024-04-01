Їй було всього 12 років, йому — 38: Селін Діон розповіла історію кохання з Рене Анжелілом (фото)

Співачка вийшла заміж, коли їй виповнилося 19 років. За словами Селін, вона ніколи в житті не цілувалася з іншим чоловіком.

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Канадська співачка, авторка пісень і продюсерка Селін Діон була одружена зі своїм колишнім менеджером Рене Анжелілом 22 роки, аж до його смерті 2016 року. Зірка розповіла про їхні стосунки в новому інтерв'ю, повідомляє Еxpress.

Уперше вони зустрілися 1980 року і почали працювати разом. Перед цим Селін із матір'ю надіслали Анджелілу демозапис пісні, яку написали. Рене став її менеджером. Їхні стосунки розквітли сім років потому, коли Селін було 19, але історію свого кохання вони тримали в таємниці.

У 1993 році вони оголосили про заручини. 17 грудня 1994 року вони одружилися в соборі Монреальської Богоматері. 5 січня 2000 року Діон і Анжеліл підтвердили свої весільні клятви в Лас-Вегасі.

Весілля Селін Діон і Рене Анжеліла Фото: Getty Images

У пари троє синів: Рене-Шарль, 2001 року народження, і близнюки Нельсон та Едді, 2010 року народження. У 2000 році Анжелілу поставили діагноз рак горла, йому вдалося побороти хворобу. На жаль, через три роки після народження близнюків Рене дізнався, що онкологічне захворювання повернулося. Незважаючи на те, що йому зробили операцію з видалення пухлини, 2014 року канадський музичний продюсер дізнався, що його рак невиліковний. Пара прожила в шлюбі 22 роки до смерті Рене 2016 року.

Селін згадала початок своїх стосунків із Рене, заявивши, що кохала його від самого початку. "Я відразу закохалася в нього. Не в романтичному сенсі, мені було 12 років. Я була закохана в те, як він ставився до всіх навколо мене, включно з усією моєю сім'єю і мною самою", — розповіла співачка.

Тоді майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. У 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison.

Знаменитість зізналася, що їхній родині було важко бачити, як життя Рене поступово згасає.

Рене Анжеліл Фото: instagram.com/celinedion

"До того, як він пішов, усім нам було дуже, дуже важко. Особливо для мене і моїх дітей бачити, як чоловік усього мого життя помирає трохи більше кожного дня. І коли він пішов, для мене було свого роду полегшенням, що людина, яку я люблю, єдиний чоловік, якого я цілувала, єдиний чоловік, якого я кохала більше не мучиться. Я ніколи в житті не цілувалася з іншим чоловіком. Чоловік усього мого життя був моїм партнером, і ми були одним цілим. Тому, коли він перестав страждати, я сказав собі: з ним усе гаразд. І він заслуговує на те, щоб не страждати", — поділилася Селін.

Селін Діон з дітьми на похоронах чоловіка Фото: Getty Images

Раніше, 8 грудня 2022 року, повідомлялося, що у Селін Діон діагностували невиліковну хворобу. Співачка робить усе, щоб уповільнити розвиток хвороби, і виконує інструкції лікарів.