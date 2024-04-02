Клуб "Гаррік" для джентльменів і короля Чарльза: що відомо про найзакритіший заклад Лондона

Британія і закриті клуби — це бренд уже багато років. І їхня популярність не падає навіть у наш час. Адже всім потрібен притулок.

Related video

У Лондоні багато клубів, куди неможливо потрапити з вулиці, а членство отримують тільки після тривалої процедури і списку рекомендацій. Є клуб "Освальдс", де воліють проводити час члени королівської сім'ї. І він вважається дуже закритим. Але є і клуб "Гаррік", який є ще більш ексклюзивним. Що ховається за стінами палаццо в італійському стилі, пише Tatler.

Клуб "Гаррік" розташований на Гаррік-стріт у жвавому центрі Ковент-Гардена. Це вражаючий італійський палац, який мав би більш доречний вигляд у Мілані, або Римі. "Гаррік" справжній "заповідник" впливу і влади. Серед його членів більше аристократів, єпископів і юридичних гігантів, ніж може собі уявити людина, яка прагне соціального піднесення.

Інтер'єри клубу "Гаррік"

Щонайменше 150 членів "Гарріка" мають титул "Сер" і 40 — "Лорд". Якщо це звучить недостатньо гламурно, то існує ще тріумвірат відомих британських акторів: це Деміен Льюїс ("Брати по зброї"), Бенедикт Камбербетч ("Шерлок") і Г'ю Бонневілль ("Абатство Даунтон"). Звісно, у списку також є Браян Кокс ("Спадкоємці") і його колега по серіалу Меттью Макфедьєн.

Хоча жінкам — що скандально — не дозволено бути членами, вони можуть потрапити до клубу, якщо є дружиною члени клубу, або якщо їх запросять на вечерю.

"Гаррік" славиться своїм старомодним оздобленням. Тут розташовано понад тисячу картин, малюнків і скульптур, а також гравюри і театральні пам'ятні речі.

Інтер'єри клубу "Гаррік"

"Гаррік", один із найстаріших приватних клубів у світі, створений для особливого типу ефектних і товариських джентльменів: адвокатів, акторів і журналістів. Тут їм подають традиційні англійські страви на кшталт камбали з Дувра, або креветок у горщику. Так само тут дивовижна карта вин.

Портрет актора Майкла Гембона, який прикрашає стіну в "Гарріку"

Можливо, найпопулярніший приватний клуб Лондона. І стати його членом неймовірно складно. Усі нові кандидати мають бути запропоновані наявним членом до того, як вибори будуть поставлені на таємне голосування. Навіть Джеремі Паксмана, відомого журналіста, було занесено до чорного списку. Але пізніше його все-таки прийняли. Останнє голосування з питання про те, чи допускати жінок у члени клубу, відбулося 2015 року в Театрі Гарріка. Але поки вони можуть потрапити сюди тільки з гостьовим візитом.

Інтер'єри клубу "Гаррік"

Використання соціальних мереж всередині "Гарріка" категорично заборонено. Але все-таки зрідка це правило порушується.

Приватні клуби членів продовжують розростатися по всьому Лондону, стаючи модними, а потім зникаючи. Але "Гаррік" — залишається незмінним. Клуб явно витримає цей піар-шторм, адже король Чарльз у списку членів клубу.

Нагадаємо, до клубу "Освальдс", ще одного ексклюзивного закладу Лондона, потрапити трохи простіше. Поруч із його темно-синіми дверима часто бачать принцес Євгенію і Беатріс, а також таких зірок, як Мадонна, сімейство Бекхемів і Наомі Кемпбелл.