Клуб "Гаррик" для джентльменов и короля Чарльза: что известно о самом закрытом заведении Лондона

Британия и закрытые клубы – это бренд уже многие годы. И их популярность не падает даже в наше время. Ведь все требуется убежище.

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В Лондоне много клубов, куда невозможно попасть с улицы, а членство получают только после долгой процедуры и списка рекомендаций. Есть клуб "Освальдс", где предпочитают проводить время члены королевской семьи. И он считается очень закрытым. Но есть и клуб "Гаррик", который является еще более эксклюзивным. Что скрывается за стенами палаццо в итальянском стиле, пишет Tatler.

Клуб "Гаррик" находится на Гаррик-стрит в оживленном центре Ковент-Гардена. Это впечатляющий итальянский дворец, который смотрелся бы более уместно в Милане, или Риме. "Гаррик" настоящий "заповедник" влияния и власти. Среди его членов больше аристократов, епископов и юридических гигантов, чем может себе представить человек, стремящийся к социальному подъему.

Интерьеры клуба "Гаррик"

Не менее 150 членов "Гаррика" имеют титул "Сэр" и 40 — "Лорд". Если это звучит недостаточно гламурно, то существует еще триумвират известных британских актеров: это Дэмиэн Льюис ("Братья по оружию"), Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок") и Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"). Конечно в списке также есть Брайан Кокс ("Наследники") и его коллега по сериалу Мэттью Макфэдьен.

Хотя женщинам – что скандально – не разрешено быть членами, они могут попасть в клуб, если являются супругой члены клуба, или если их пригласят на ужин.

"Гаррик" славится своим старомодным убранством. Здесь находится более тысячи картин, рисунков и скульптур, а также гравюры и театральные памятные вещи.

Интерьеры клуба "Гаррик"

"Гаррик", один из старейших частных клубов в мире, создан для особого типа эффектных и общительных джентльменов: адвокатов, актеров и журналистов. Здесь им подают традиционные английские блюда вроде камбалы из Дувра, или креветок в горшочке. Так же тут изумительная карта вин.

Портрет актера Майкла Гэмбона, который украшает стену в "Гаррике"

Возможно, самый популярный частный клуб Лондона. И стать его членом невероятно сложно. Все новые кандидаты должны быть предложены существующим членом до того, как выборы будут поставлены на тайное голосование. Даже Джереми Паксман, известный журналист, был занесен в черный список. Но позже его все-таки приняли. Последнее голосование по вопросу о том, допускать ли женщин в члены клуба состоялось в 2015 году в Театре Гаррика. Но пока они могут попасть сюда только с гостевым визитом.

Интерьеры клуба "Гаррик"

Использование социальных сетей внутри "Гаррика" категорически запрещено. Но все-таки изредка это правило нарушается.

Частные клубы членов продолжают разрастаться по всему Лондону, становясь модными, а потом исчезая. Но "Гаррик" – остается неизменным. Клуб явно выдержит этот пиар-шторм, ведь король Чарльз в списке членов клуба.

Напомним, в клуб "Освальдс", еще одном эксклюзивное заведение Лондона, попасть немного проще. Рядом с его темно-синими дверями часто видят принцесс Евгению и Беатрис, а также таких звезд, как Мадонна, семейство Бекхэмов и Наоми Кэмпбелл.