"А є ще?": особистий шеф-кухар Мадонни назвала улюблену закуску співачки

Схоже, Мадонна така ж, як і всі ми. Культова співачка полюбляє можливість поласувати смачними частуваннями, приготованими її особистим шеф-кухарем.

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Знаменитий шеф-кухар Піа Хамбур взяла участь у новому реаліті-шоу Гордона Рамзі Food Stars. Вона розповіла про свою роботу зі співачкою Мадонною і дала шанувальникам певне уявлення про те, що поп-зірка їсть під час перекусу, повідомляє Мirror.

Піа розповіла, що працює на Мадонну. Шеф-кухар визнала, що її робота "сюрреалістична", але зазначила, що вона добре ладнає зі співачкою.

"Це все одно дуже сюрреалістично, я можу подорожувати світом і працювати з божевільними людьми, раніше у мене ніколи не було можливості зробити це. Вона (співачка Мадонна — ред.) любить мене, тож це додатковий бонус", — сказала Піа Гордону.

Шеф-кухар з Мельбурна також повідомила, що поп-діва любить перекушувати кукурудзяними пластівцями.

"Я приготувала для Мадонни шкварки з кукурудзяних пластівців, і вони їй дуже сподобалися. Наступного дня вона запитала: "А є ще такі кукурудзяні пластівці?", — поділилася Хамбур. У момент зйомки всесвітньо відома співачка несподівано зателефонувала на шоу. Було чутно, як зірка каже Гордону, що вона "хоче повернути свого шеф-кухаря".

Журналісти зазначили, що Мадонна — не єдина знаменитість, яка любить смачні страви, приготовані особистим шеф-кухарем. Крістіанна Уй, відома як Chef K, працює в родині Кардаш'ян. Вона розповіла, що зірки реаліті-шоу вживають "чітміли", але при цьому підтримують форму, активні й отримують задоволення в помірних кількостях.

Раніше, 20 березня Мадонна показала рідкісний знімок із прийомними доньками. Артистка усиновила чотирьох дітей з африканської країни. Вона також стала мамою дочки Лурдес Леон і сина Рокко.