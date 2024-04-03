"Ви жартуєте?": Майкл Дуглас дізнався, що він далекий родич Скарлетт Йоганссон (фото)

У знаменитостей виявлено спільні ідентичні ділянки ДНК. Актор був здивований такою новиною, але дуже зрадів.

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Американський актор Майкл Дуглас отримав сюрприз у вівторок, 2 квітня, під час програми PBS "У пошуках свого коріння". Він дізнався, що є далеким родичем знаменитої актриси Скарлетт Йоганссон, повідомляє Hello Magazine.

Ведучий програми, історик Генрі Луїса Гейтса-молодший, досліджує генеалогічні древа своїх знаменитих гостей, щоб розкрити давно загублені зв'язки. Наприкінці кожної програми Гейтс порівнює ДНК, яку він зібрав у своїх гостей, з ДНК інших знаменитостей, які брали участь у шоу.

Майкл Дуглас із дружиною Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

Гейтс повідомив, що 79-річний актор є далеким родичем 39-річної Йоганссон. Акторові показали величезну книгу, що містить його генеалогічне древо. Дуглас перегорнув сторінку з фотографією Йоганссон, засміявся і сказав: "Ах! Ви жартуєте?".

"Ваша двоюрідна сестра по ДНК — актриса Скарлетт Йоганссон", — заявив Генрі Майклу. Ведучий пояснив, що у знаменитостей спільні "ідентичні ділянки ДНК на чотирьох різних хромосомах". За його словами, ідентичні ділянки ДНК зустрічаються за материнською лінією Скарлетт, "яка походить від єврейських громад у Східній Європі".

Дуглас відповів зі сміхом: "Це здорово. Це так здорово. Це неймовірно. Я з нетерпінням чекаю зустрічі зі Скарлетт наступного разу".

Актриса Скарлетт Йогансон Фото: Variety

За час свого існування проєкт "У пошуках свого коріння" зробив кілька чудових відкриттів, зв'язавши Едварда Нортона з Джулією Робертс за допомогою генетики, пов'язавши Боба Оденкерка з королівською сім'єю і Натаном Лейном, а також розкривши спорідненість Віоли Девіс з Анітою Гілл.

Нагадаємо, 20 липня минулого року Майкл Дуглас поділився рідкісним знімком із дітьми. Крім того, Кетрін Зета-Джонс показала архівний кадр чоловіка з його покійним татом.