Мірзояна звинуватили в тому, що він розважається під час війни: що відповів виконавець (фото)

Український співак і учасник шоу "Голос країни" не зміг пройти повз коментар на сторінці в соцмережі про те, що він ніяк не допомагає військовим. Арсен Мірзоян показав безпілотник і два пікапи, передані українським бійцям, і придбані за виторг від його концертів.

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Зірка українського шоубізнесу і зять покійної Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян різко відповів на закиди в тому, що він не допомагає наближати перемогу України у війні з Росією і "розважається" під час бойових дій. Про це виконавець написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Мірзоян опублікував кілька фотографій, на яких він передає українським військовим пікапи, придбані на кошти виручені з концертів. Крім того, музикант опублікував і знімок актора-військового Гаріка Бірчу, якому надіслав безпілотний літальний апарат.

Як виявилося, до публікації знімків Мірзояна підштовхнули негативні коментарі, які користувачі залишили під його іншими постами в соцмережі. Зокрема, під постом з опублікованою афішею концерту.

"Взагалі-то я не рефлексую, але сьогодні захотілося. На го*нокоментар під афішею концерту "розважаєтеся" відповідаю — у вас смердить з рота! І доповідаю про результати розваг: два пікапи (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) і дрон Mavic 3 pro. Доставлено", — написав Арсен Мірзоян.

Також він передав повітряний поцілунок своїй дружині Тоні Матвієнко.

У коментарях до опублікованих фото користувачі соцмережі з розумінням поставилися до ситуації, в яку потрапив Арсен Мірзоян, і написали йому таке:

"Ви з Антоніною круті! Поважаю, що в складний час своїми концертами робите величезну справу, допомагаючи ЗСУ. Співайте й далі".

"Ви з командою робите велику справу. Так що це як по річці в човнику пливе і тут десь поруч злив каналізації ну і там різне пропливає, але ти через це мусиш пройти, бо іншого шляху не має. Честь вам із Тонею".

"З великою повагою ставлюся особисто до Вас і вашої творчості. Відвідую з великим задоволенням Ваші концерти".

"Арсене, велика честь ще звертати увагу на негатив. Пишаємося Вами та нехай Господь сторицею Вам повертає за Ваші добрі справи".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Арсен Мірзоян зізнався, якою була остання розмова з Ніною Матвієнко. Мірзоян розповів, що Ніна Митрофанівна запитувала в нього, коли нарешті закінчиться, те, що з нею відбувається. Співак не впевнений, що вона відчувала, що скоро помре, однак, що артистці було складно в останній місяць життя, то це точно.

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