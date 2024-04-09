"Ніж у спину": партнерка Монатіка Lida Lee відреагувала на чутки про свою алкозалежність (фото, відео)

Після того, як блогер Богдан Беспалов із посиланням на анонімних друзів співачки повідомив про її алкозалежність, Lida Lee прокоментувала чутки. За словами зірки шоубізнесу, вона не готова зараз у деталях говорити про проблему і розчарована у своїх знайомих.

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Українська співачка Лідія Скорубська, відома в шоубізнесі як Lida Lee, побічно підтвердила, що страждає від алкогольної залежності та зараз проходить лікування. Про це Лідія написала в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Усе почалося з того, що блогер Богдан Беспалов із посиланням на найближчих друзів Лідія, імена яких він не розкрив, повідомив про те, що зірка шоубізнесу і колишня підопічна Дмитра Монатіка страждає від проблем з алкоголем.

"Ліда зараз проходить лікування, досить серйозне лікування, в реабілітаційному центрі по боротьбі з алкогольними залежностями. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою, і там Ліда скинула кружечок (формат короткого відео в чаті, — ред.) і розповідала про те, як зараз триває її лікування", — сказала Беспалов.

На скріншоті відео, яке показав блогер, видно, що Лідія Скорубська перебуває в приміщенні, схожому на медичну палату або маніпуляційний кабінет. На столі стоять антисептик і коробка з медичними рукавичками.

Блогер опублікував відео, на якому, за його словами, Lida Lee перебуває в реабілітаційному центрі Фото: Скріншот із відео

Lida Lee не залишила слова блогера без коментарів. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розмістила вирізку з медіа, яке процитувало Беспалова, і свою відповідь на його слова.

"У найвразливіший період життя від найближчих друзів ніж у спину... Думаю, зможу коли-небудь розповісти, але не зараз. Я не прощаюся! Це лише останній епізод "прірви", — написала Лідія.

Lida Lee відреагувала на слова блогера Беспалова про її лікування від залежності Фото: Скриншот

Lida Lee — українська співачка, бек-вокалістка MONATIK'a. Лауреатка музичної премії "YUNA-2021" у номінації "Відкриття року". Свою кар'єру починала із запису каверів. Одним із найпопулярніших став кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Після цього була спільна робота з MONATIK над піснею "Добеги", з яким співачка виступала на НСК "Олімпійський". У січні 2020 року виступила в Х-му сезоні шоу "Голос країни" з піснею "Bang Bang".

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що актриса Люсі Гейл розповіла про свою "таємну боротьбу" з алкогольною залежністю. Гейл сказала, що у неї були проблеми з алкоголем відтоді, як вона вперше випила в 14 років, визнавши, що в її житті ніколи не було періоду, коли вона була б "нормальною помірковано питущою".

А в червні 2021 року про свою залежність від алкоголю розповів фронтмен СКАЙ. Олег Собчук розповів, що алкоголь присутній у шоубізнесі, але до відвертого криміналу ніколи не доходило. За словами музиканта, через залежність йому ліньки було приділяти час своїй родині.