Актор Тарас Цимбалюк знявся в рекламі бренду своєї коханої (відео)

На відео пара дуріє і цілується. Тарас і Світлана закрутили роман минулого року.

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Відомий український актор Тарас Цимбалюк зі своєю дівчиною дизайнеркою та бісневумен Світланою Готочкіною знявся в рекламі для її бренду одягу GOT'S LABEL. Тарас в Instagram опублікував романтичне відео фотосесії.

На відео зіркова пара обіймається і цілується. Свій пост Цимбалюк лаконічно підписав: "GOT'S LABEL з любов'ю".

Дівчина також опублікувала відео з актором, де вони демонструють новинки з колекції бренду одягу Готочкіної. Тарас і Світлана були одягнені в парні образи, зокрема джинси широкого крою, шкіряні куртки та кросівки. У своєму дописі дівчина вказала, що вони з Тарасом уже два роки перебувають у стосунках. "І так уже другий рік", — написала дизайнерка і додала смайлик з посмішкою та червоне сердечко.

Шанувальники в коментарях написали теплі слова підтримки і захоплення: "Які ви чудові", "Шалена пара", "Які ви класні", "Неймовірні", "Такого Кайдаша нелегко зловити", "Супер, браво!".

Про стосунки Тараса Цимбалюка і рестораторки Світлани Готоцької стало відомо у грудні 2023 року, коли актор показав перші чорно-білі світлини з коханою.

Раніше актор Тарас зустрічався з колегою Вікторією Варлей, яка зараз мешкає в США. Також у нього був роман із дизайнеркою і візажисткою Тіною Антоненко, але їхні стосунки не витримали війни, вони розлучилися.

Нагадаємо, 2 листопада 2023 року повідомлялося, що Соломія Вітвіцька і Тарас Цимбалюк відвідали прем'єру "Королівства тварин". За сюжетом картини світ охоплює хвиля мутацій, що перетворюють звичайних людей на тварин.