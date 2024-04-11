З підстриженими вусами: Том Генкс вийшов на червону доріжку в компанії дружини (фото)

Пара зʼявилася на благодійному заході. Головною ціллю вечора була зібрати кошти для Жіночого фонду дослідження раку.

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67-річний американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон, 67, разом вийшли на червону доріжку. Про це пише People.

Подружжя відвідало захід зі збору коштів, який провів Жіночий фонд дослідження раку в Беверлі-Гіллз.

Том Генкс зʼявився на публіці в класичному чорному костюмі, білій сорочці, чорній краватці з візерунком і туфлях у тон. Він коротко підстригся з цієї нагоди, а також демонстрував підстрижені вуса.

Том Генкс та Ріта Вілсон Фото: Getty Images

Дружина актора зʼявилася в персиковій сукні з відкритими плечима, яка також була затягнута на талії. Вілсон поєднала вбрання з парою відкритих туфлів, а також уклала свої світло-русяві довгі пасма природними хвилями.

Том Генкс та Ріта Вілсон Фото: Getty Images

Благодійний захід має особливе значення для Ріти Вілсон, яка пережила онкологію. Кілька років тому дружина Тома Генкса розповіла, що у квітні 2015 року в неї діагностували рак грудей.

Від першого шлюбу із Самантою Льюїс у Генкса є син Колін і дочка Елізабет. А Ріта народила актору синів Честера та Трумена. Пара одружилася у 1988 році.

Вони вперше зустрілися, коли Вілсон знімалася в епізоді телевізійного ситкому "Нерозлучні друзі". На той момент Генкс був одружений. За кілька років вони зустрілися знову: Ріта грала дівчину Тома у фільмі "Добровольці" 1985 року.

Нагадаємо, Том Генкс хотів би потрапити в космос.

Також Фокус писав про 35-ту річницю одруження Тома Генкса та Ріти Вілсон.