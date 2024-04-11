С подстриженными усами: Том Хэнкс вышел на красную дорожку в компании жены (фото)

Пара появилась на благотворительном мероприятии. Главной целью вечера была собрать средства для Женского фонда исследования рака.

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67-летний американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, 67, вместе вышли на красную дорожку. Об этом пишет People.

Супруги посетили мероприятие по сбору средств, которое провел Женский фонд исследования рака в Беверли-Хиллз.

Том Хэнкс появился на публике в классическом черном костюме, белой рубашке, черном галстуке с узором и туфлях в тон. Он коротко подстригся по этому случаю, а также демонстрировал подстриженные усы.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Жена актера появилась в персиковом платье с открытыми плечами, которое также было затянуто на талии. Уилсон сочетала наряд с парой открытых туфель, а также уложила свои светло-русые длинные пряди естественными волнами.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

Благотворительное мероприятие имеет особое значение для Риты Уилсон, которая пережила онкологию. Несколько лет назад жена Тома Хэнкса рассказала, что в апреле 2015 года у нее диагностировали рак груди.

От первого брака с Самантой Льюис у Хэнкса есть сын Колин и дочь Элизабет. А Рита родила актеру сыновей Честера и Трумэна. Пара поженилась в 1988 году.

Они впервые встретились, когда Уилсон снималась в эпизоде телевизионного ситкома "Неразлучные друзья". На тот момент Хэнкс был женат. Через несколько лет они встретились снова: Рита играла девушку Тома в фильме "Добровольцы" 1985 года.

Напомним, Том Хэнкс хотел бы попасть в космос.

Также Фокус писал о 35-й годовщине бракосочетания Тома Хэнкса и Риты Уилсон.