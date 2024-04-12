Що ніколи не можна робити з пральною машиною: поради бувалих майстрів

Дуже важливий нюанс — на верхній панелі пральної машини не можна нічого складати, щоб не допустити її деформування. У разі деформації верхньої панелі може статися поломка електроніки, розташованої під нею.

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Як кажуть майстри побутової техніки, більшу частину побутових приладів ламають самі ж господарі — через неправильну експлуатацію, всезнайство і лінь вчасно робити те, що необхідно. Ми впевнені, що ви не входите до числа таких власників міксерів, мікрохвильовок, пральних машин тощо. Ви ж уже читаєте наші рекомендації, які нам допомогли скласти фахівці сайту "Важливо знати", чи не так?

Ніколи не використовуйте пралку як кошик для брудної білизни

Часто господині закладають у барабан пральної машини брудні речі, які планують колись випрати. Частенько такі речі лежать там по кілька днів поспіль. На жаль, це породжує проблеми насамперед для пральної машини. Бактерії та грибки, яких удосталь на брудному одязі, швидко проникають у механізм машинки. Розростається цвіль, з'являються неприємні запахи. Бруд швидко засмічує фільтри машинки, через що вона перестає добре прати.

Пом'якшуйте жорстку воду з водопроводу

Пральна машина, як правило, під'єднана безпосередньо до водопроводу. А вода в багатьох випадках відрізняється винятковою жорсткістю. І хоча ми таку воду з-під крана зазвичай не п'ємо, але ось у машинку вона йде безпосередньо, без будь-яких фільтрів. Звідси — вапняковий наліт, та й речі під час прання страждають. Тому не економте на засобах для прання, які пом'якшують воду.

Не перевантажуйте пралку

Перевантаження барабана пральної машини — проблема, яка може виникнути буквально нізвідки. Завжди слід пам'ятати, що особливо великі речі на кшталт пледів, ковдр і халатів у машинці насичуються водою і стають дуже важкими. Якщо їх попередньо не розрівняти, вони внесуть дисбаланс в обертання барабана машинки і зашкодять механізму.

Не забувайте перевіряти кишені

Призабуті похапцем у кишенях предмети — біда будь-якої пральної машини. І ще нічого, якщо там опиняться лише чеки або будь-який інший папірець, який просто перетвориться на паперову кашку. Але ось монети, цвяхи, будь-які інші дрібні металеві предмети несуть реальну небезпеку для механізму пральної машинки.

Не забувайте доглядати за вашою пральною машиною

Регулярно користуючись пральною машинкою, не забувайте так само регулярно її чистити. У середньому сучасній машинці раз на сезон потрібне очищення лотка для мийних засобів і гаряче очищення барабана — своєрідне прання порожнього барабана в режимі "Бавовна" з максимальною температурою. В іншому разі механізм швидко прийде в непридатність. Та й одяг більше не вийде нормально відіпрати.

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3 найчастіші помилки, яких ви припускаєтеся під час прання та сушіння речей

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