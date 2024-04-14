Найсексуальніший чоловік у світі похвалився жіночою косметикою (відео)

Актор із задоволенням знімається для соцмереж своєї дружини-візажиста Джилліан. Він не тільки рекламує блиски для губ, а й демонструє більш радикальні речі, наприклад, спонтанне гоління голови на камеру.

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58-річний американський актор і автогонщик Патрік Демпсі, визнаний журналом People найсексуальнішим чоловіком 2023 року, з'явився в акаунті TikTok своєї дружини Джилліан і прорекламував нові блиски для губ.

В однохвилинному ролику актор розкриває кожен з чотирьох відтінків блиску, створених його дружиною-візажисткою Джилліан, які надають губам пухкішого й об'ємнішого вигляду за допомогою зволожувальної формули. Кожен з них коштує $26.

У ролику Демпсі починає свій огляд із Plush Nude, коричнево-рожевого відтінку, який, за його словами, є "справді красивим". Deluxe Mauve, відтінок прохолодних тонів, — це просто "класика", яку можна використовувати вдень, ввечері або якщо ви вирушаєте в "цю ганебну прогулянку" і потребуєте гламурного освіження "дорогою додому в метро". Тим, хто хоче зробити свої перлинно-білі відтінки трохи яскравішими, Демпсі рекомендує Bubble Pink з синім відтінком, а для матових губ більш ніж ідеальний мерехтливий Golden Pearl.

"Вони чудові, тому що їх дуже приємно цілувати", — говорить він про продукти. Наприкінці запису актор посилає поцілунок у камеру.

Багато фанатів здивувалися, побачивши Демпсі в амплуа людини, яка рекламує жіночу косметику. Однак сам актор із задоволенням знімається в роликах своєї дружини, будучи "запрошеною зіркою".

Коли в листопаді минулого року вийшла обкладинка з Патріком у званні найсексуальнішого чоловіка з тих, хто нині живе, Джилліан показала в Instagram, як вона готувала його шкіру і фірмове волосся кольору "сіль з перцем" для зйомок.

Демпсі також був показаний в іншому відео в Instagram дружини, коли в грудні 2022 року він спонтанно збрив свої руді пасма. Візажистка, яка стриже чоловіка з 1995 року, розповіла тоді People, що головна трансформація була схожа на "відродження".

"У Патріка безстрашний характер, і він дозволяє мені робити з його волоссям що завгодно! Ми ставимося до його волосся, як до скульптури, і отримуємо масу задоволення, пробуючи щось нове між проєктами", — сказала вона.

Патрік Демпсі з 2005 року грає нейрохірурга Дерека "МакДрімі" Шепарда в серіалі "Анатомія пристрасті" каналу ABC, що налічує вже 19 сезонів. Його дебютом на екрані стала роль у фільмі 1987 року "Любов не можна купити".

Раніше Фокус писав, хто носив титул найсексуальнішого чоловіка до Демпсі.