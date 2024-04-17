Представлено нові портрети 84-річної королеви Данії Маргрете ІІ (фото)

Маргрете ІІ зреклася престолу на користь свого старшого сина Фредеріка після понад 50 років правління. Втім, вона залишається з титулом королеви.

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Напередодні королева Данії Маргрете ІІ відзначила 84-й день народження. Офіційні портрети монаршої персони опубліковані на сторінці родини в Instagram.

"З сьогоднішньої нагоди опубліковано нові фотографії Її Величності, зроблені в замку Фреденсборг. У цьому ж місці королева Маргрете святкуватиме сьогодні свій день народження приватно в компанії рідних та друзів", — зазначила пресслужба королівської родини.

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На святкових кадрах мама короля Фредеріка Х позує в рожевій сукні в замку зі своєю таксою Тіллією. Як відсвяткувала 84-річчя Маргрете ІІ, точно невідомо, адже в той день, 16 квітня 2024, загорілася 400-річна фондова біржа Берсен у центрі Копенгагена.

Королева Маргрете ІІ

"Внаслідок ситуації з руйнівною пожежею на Копенгагенській фондовій біржі святкування дня народження Її Величності королеви Маргрете сьогодні перенесли", — зазначила згодом пресслужба монаршої родини.

Попри це, іменинниця в компанії близьких людей усе одно вийшла до підданих. Зокрема, до неї приєднався старший син Фредерік, який став королем 14 січня 2024 року після зречення Маргрете ІІ. Вона стала першим данським монархом за близько 900 років, який за власним бажанням передав трон спадкоємцю.

Також на публіці зʼявилася дружина Фредеріка, королева Мері.

Королівська родина Данії

Нагадаємо, король Фредерік відвідав церковну службу за мир в Україні.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з королевою Данії Мері.