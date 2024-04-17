Представлены новые портреты 84-летней королевы Дании Маргрете II (фото)

Маргрете II отреклась от престола в пользу своего старшего сына Фредерика после более 50 лет правления. Впрочем, она остается с титулом королевы.

Related video

Накануне королева Дании Маргрете II отметила 84-й день рождения. Официальные портреты монаршей персоны опубликованы на странице семьи в Instagram.

"По сегодняшнему случаю опубликованы новые фотографии Ее Величества, сделанные в замке Фреденсборг. В этом же месте королева Маргрете будет праздновать сегодня свой день рождения приватно в компании родных и друзей", — отметила пресс-служба королевской семьи.

Важно

Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении (видео)

На праздничных кадрах мама короля Фредерика Х позирует в розовом платье в замке со своей таксой Тиллией. Как отпраздновала 84-летие Маргрете II, точно неизвестно, ведь в тот день, 16 апреля 2024 года, загорелась 400-летняя фондовая биржа Берсен в центре Копенгагена.

Королева Маргрете II

"Вследствие ситуации с разрушительным пожаром на Копенгагенской фондовой бирже празднование дня рождения Ее Величества королевы Маргрете сегодня перенесли", — отметила впоследствии пресс-служба монаршей семьи.

Несмотря на это, именинница в компании близких людей все равно вышла к подданным. В частности, к ней присоединился старший сын Фредерик, который стал королем 14 января 2024 года после отречения Маргрете II. Она стала первым датским монархом за около 900 лет, который по собственному желанию передал трон наследнику.

Также на публике появилась жена Фредерика, королева Мэри.

Королевская семья Дании

Напомним, король Фредерик Х посетил церковную службу за мир в Украине.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с королевой Дании Мэри.