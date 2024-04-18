Через пів століття: Стівен Спілберг зніме новий фільм про НЛО

Оскароносний режисер вирішив повернутися до жанру наукової фантастики. Новий фільм він зніме за "власними ідеями".

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Стівен Спілберг разом зі сценаристом "Парку Юрського періоду" зніме новий фільм про НЛО, через 50 років після культових "Близьких контактів третього ступеня". Про це пише Daily Mail.

Стівен Спілберг готовий повернутися до наукової фантастики після свого успіху в режисурі класичних фільмів, таких як "Близькі контакти третього ступеня", "Інопланетянин" і "Війна світів".

Трейлер фільму "Близькі контакти третього ступеня"

Оскароносний режисер знімає "фільм про НЛО, заснований на його власній ідеї".

Повідомляється, що він знову об'єднається зі сценаристом Девідом Кеппом, відомим за співпрацею над "Парком Юрського періоду" 1993 року.

Хоча назву майбутнього фільму ще не підтверджено, а подробиці залишаються невідомими, возз'єднання сценариста і режисера, відповідального за один з найвидатніших блокбастерів кіно, безсумнівно, є захоплюючою перспективою.

Примітно, що Кепп працює над майбутньою частиною франшизи "Світ Юрського періоду", вихід якої заплановано на наступний рік.

Нещодавно Спілберг відсунув свою увагу від саги про динозаврів, дозволивши іншим режисерам очолити останню трилогію "Світ Юрського періоду".

Замість цього ветеран-режисер заглибився в картину "Фабельмани", особистий проєкт, заснований на його власній юності.

Цей знаменитий фільм, присвячений мрії молодої людини про кіновиробництво, здобув похвали та номінації під час минулорічного сезону нагород.

Крім того, Спілберг зняв ремейк "Вестсайдської історії" з Рейчел Зеглер і Енселом Елгортом у головних ролях.

Режисер не займався темою НЛО з часів фільму "Близькі контакти третього ступеня" 1977 року, який закріпив за ним статус у попкультурі як одна з найвпливовіших історій про інопланетян.

Річард Дрейфус зіграв Роя Нірі, звичайного робітника з Індіани, чиє життя різко змінилося після зустрічі з НЛО. Фільм мав колосальний успіх як у прокаті, так і серед критиків.

Фільм отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар", здобув нагороду за найкращу операторську роботу та за особливі досягнення в монтажі звукових ефектів. Далі Спілберг зняв зворушливу картину "Інопланетянин", який майже десять років утримував титул найкасовішого фільму всіх часів. Потім у 2005 році вийшла "Війна світів" із Томом Крузом.

Нагадаємо, на вечері номінантів на "Оскар" папараці зробили кумедне фото Стівена Спілберга.